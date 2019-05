vor 19 Min.

Falsche Polizeibeamte gefasst

Die Betrüger habe eine Frau aus dem Raum Mindelheim Ende Februar um 33.000 Euro gebracht. Sie sollen für weitere Fälle verantwortlich sein.

Falsche Polizeibeamte haben Ende Februar im Raum Mindelheim ihr Unwesen gerieben und dabei eine Frau um 33000 Euro betrogen. (Mehr zu dem Fall lesen Sie hier: Doppelt dreist: 71-Jährige um 33.000 Euro betrogen )Nach umfangreichen Ermittlungen der Kripo in enger Zusammenarbeit mit der „Ermittlungsgruppe Trust“ beim LKA Baden-Württemberg, konnte jetzt ein 19-jähriger Tatverdächtiger als Geldabholer und Kurier identifiziert werden. Der junge Mann ist auch für weitere Fälle in Stuttgart, Pforzheim und Waiblingen verantwortlich. Er und ein 23-jähriger Hintermann wurden vergangene Woche in Baden-Württemberg festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Beide Männer sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Der 19-Jährige legte laut Polizei bereits ein Teilgeständnis ab. (ulf)

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

Die Polizei warnt vor falschen Kollegen

Themen Folgen