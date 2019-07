13:00 Uhr

Falsche Polizistin blitzt bei cleveren Seniorinnen ab

Drei ältere Türkheimerinnen machten einer Betrügerin einen Strich durch die Rechnung: Die Frauen fielen nicht auf die angebliche Polizeibeamtin herein.

Gleich drei Mal hintereinander versuchte am frühen Mittwochvormittag eine unbekannte Betrügerin, arglose Seniorinnen übers Ohr zu hauen. Drei ältere Türkheimerinnen wurden innerhalb kurzer Zeit unabhängig voneinander von der Frau angerufen, die sich als vermeintliche Polizeibeamtin ausgab. Unter dem Vorwand, es hätten Festnahmen von Einbrechern stattgefunden und ihr Name wäre auf einer aufgefundenen Listen gestanden, versuchte die Anruferin in allen drei Fällen gezielt an Informationen zu Geld und Wertsachen im Haus, Konten und Kontostände und Bankschließfächern zu kommen. Die Seniorinnen im Alter von 79, 82, und 90 Jahren reagierten laut Polizei aber richtig und fielen gar nicht erst auf den Trick herein: Sie gaben gaben keinerlei Informationen heraus und machten der angeblichen Polizistin klar, dass „bei ihnen nichts zu holen ist“. Das führte dann auch dazu, dass die Anruferin aufgab.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bittet in diesen Fällen um unverzügliche Mitteilung Ihrer Wahrnehmung. Im Zweifel sollte immer die Notrufnummer 110 gewählt werden, um verdächtige Wahrnehmungen der Polizei unverzüglich mitzuteilen. Die Polizei werde niemals direkt anrufen und sich nach den persönlichen Vermögensverhältnissen erkundigen.

