Falscher Staatsanwalt will Geld von Wörishoferin

Gauner am Telefon: In Bad Wörishofen gab sich ein Unbekannter als Staatsanwalt aus.

Nach falschem Banker und falschem Polizisten ist es der nächste Betrugsversuch in Bad Wörishofen.

Gerade erst haben ein falscher Banker und ein falscher Polizist einem älteren Bad Wörishofer viel Geld abgenommen. Nun treibt offenbar auch noch ein falscher Staatsanwalt sein Unwesen in der Kneippstadt.

Am Mittwochvormittag, erhielt eine 60-jährige Frau aus Bad Wörishofen einen Telefonanruf. „Der Anrufer gab sich als Staatsanwalt aus Nürnberg aus“, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten. Der angebliche Staatsanwalt erklärte der Wörishoferin, dass sie einer Gewinnspielfirma noch 4800 Euro schulde. Um eine weitere Verfolgung abzuwenden, müsse die Frau nun den Betrag bezahlen. Der angebliche Staatsanwalt kündigte an, sich in dieser Angelegenheit nochmals zu melden.

Warum die 60-Jährige Wörishoferin misstrauisch wurde

Die 60-Jährige wurde allerdings schnell misstrauisch. Sie hatte an keinem Gewinnspiel teilgenommen. Auch fand sie es ungewöhnlich, wie sich der angebliche Staatsanwalt verhalten hatte. Sie tat das Richtige und fragte bei der Polizei Bad Wörishofen nach.

Dort erfuhr sie, dass weder Staatsanwaltschaft noch die Polizei zivilrechtliche Forderungen „eintreiben“ würden. Als der falsche Staatsanwalt erneut bei der Geschädigten anrief und um die Überweisung der 4800 Euro bat, stellte ihn die 60-Jährige zur Rede. Der angebliche Staatsanwalt legte auf. Die Polizei sagt, die Bad Wörishoferin habe besonnen gehandelt.

Ein falscher Polizist und ein falscher Banker machten mit ihrer Masche in Bad Wörishofen Beute

Dass Betrüger mit dieser Masche durchaus auch Beute machen, zeigte gerade erst ein anderer Fall aus Bad Wörishofen, über den unsere Redaktion berichtete. Ein falscher Bankmitarbeiter und ein falscher Polizist brachten einen älteren Mann dazu, eine fünfstellige Summe zu überweisen.

