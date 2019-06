vor 38 Min.

Familienstreit endet mit Führerscheinentzug

Eigentlich waren die Polizeibeamten ausgerückt, um einen Familienstreit zwischen zwei Türkheimer Eheleuten zu schlichten. Doch dann kam alles ganz anders.

Als die Streife am Montagabend vor Ort eintraf, trafen die Beamten die 43-jährige Ehefrau an, die um Hilfe gebeten hatte. Im Gespräch stellte sich dann heraus, dass die Ursache des Streits noch unklar war. In diesem Moment bemerkten die Polizisten den Ehemann, der mit seinem Auto aus der Hofeinfahrt fahren und offenbar abhauen wollte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann erheblich betrunken war. Ihn erwartet eine Strafanzeige, seinen Führerschein ist er erstmal los. Der Ehestreit blieb laut Polizei ohne Konsequenzen.

Themen Folgen