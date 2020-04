11:39 Uhr

Familienstreit eskaliert: Tochter attackiert Mutter

Polizei trifft bei Einsatz in Bad Wörishofen auf hohe Aggressivität. Am Ende helfen nur Handfesseln.

In der Nacht zum Samstag ist in Bad Wörishofen ein Familienstreit eskaliert. Nach Angaben der Polizei hatte eine eine 32-jährige Frau in einem psychischen Ausnahmezustand „im Wahn“ ihre Mutter angegriffen. Bei dem Einsatz an der Waldstraße habe die Frau dann Widerstand geleistet, weil sie wegen ihres hohen Aggressionspotentials in ein Krankenhaus gebracht werden sollte.

Mit Handfesseln wurde die 32-Jährige schließlich abgeführt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Frau erwarteten nun Anzeigen wegen versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte. (mz)

