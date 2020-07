vor 53 Min.

Fantasie in Altmetall, Bronze und Holz

Horst Wendland veranstaltet den Allgäuer Skulpturensommer

Horst W. Wendland hat sich als Künstler in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland einen Namen gemacht. Der gebürtige Münchner lebt und arbeitet seit rund 20 Jahren im Unterallgäu, zunächst in Amberg bei Türkheim, jetzt in Frickenhausen in der Gemeinde Lauben.

In seinem Atelier in Frickenhausen entstehen fantasievolle Werke, meist aus Altmetall, das Wendland zu ungewöhnlichen Skulpturen verarbeitet. Auch Bronze und Holz verwendet er. Einen grimmigen Gorilla findet man ebenso unter seinen Arbeiten wie griechische Sagenhelden, die sieben Schwaben oder Till Eulenspiegel.

Von Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Juli, veranstaltet Horst Wendland, gemeinsam mit der Gemeinde Lauben-Frickenhausen und dem Heimatverein, in diesem Jahr den „Allgäuer Skulpturensommer“ in seinen eigenen Galerieräumen, dem Skulpturengarten auf dem Freigelände seines Ateliers in Frickenhausen, im angrenzenden Generationenplatz und im neuen Saal des Kultur- und Heimatvereins.

Zu sehen sind Arbeiten der renommierten Künstlerin Andrea Matheisen sowie von acht ihrer namhaften männlichen Kollegen: Nikos W. Dettmer, Helmut Kästl, Remo Leghissa, Peter Schwenk, Nikolai Lagoida, Diether Kunerth und Ulrich Schweiger sind mit ihren Arbeiten vertreten. „Alle Teilnehmer sind für ihre Werke vielfach ausgezeichnet und gehören zu den bedeutendsten Künstlern in Deutschland,“ freut sich Wendland schon auf die Ausstellung, bei der natürlich auch vieles aus seinem eigenen Schaffen gezeigt wird. (hak)

Ausstellung ist von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Juli, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Es gelten die Corona-Besuchsregeln.

