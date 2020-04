11:00 Uhr

Farbenfrohe Kontraste zu den düsteren Nachrichten

Der Kunstverein Bad Wörishofen organisiert in der Corona-Krise das Kunstprojekt „Farben-Balsam“ für alle. Eine große Ausstellung ist geplant. Machen Sie mit!

Seit Beginn der Corona-Ausgangsbeschränkung sitzt die Bad Wörishofer Künstlerin Silke Weiß jeden Abend noch länger in ihrem Atelier und malt nach ihren gestalterischen Projekten zusätzlich noch ein farbenfrohes Bild - quasi als Kontrast zu den täglich flutenden Negativnachrichten und den damit verbundenen Ängsten.

Die bunten und lebensbejahenden Inspirationen, die oft noch mit mehrdeutigen Worten (wie „Luftbaden und Loslassen, „Unkrautjäten im Kopf“, „Leichtigkeit“ oder „Expedition nach innen“) versehen werden, verschicken sie und ihr Mann Peter Schmid dann meist am späten Abend digital an Freunde und Bekannte.

Viele Menschen sind dankbar für die heiteren Bilder

Und das Feedback und die Rückmeldungen sind enorm. „Es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich über die bunte Heiterkeit der Bilder freuen und dankbar sind“, so die Künstlerin beim Malen am 14. Tag der Corona-Krise.

Die positiven Rückmeldungen brachten nun Silke Weiß und Peter Schmid, beide im Orga-Team des Kunstvereins Bad Wörishofen, auf eine Idee und rufen im Rahmen der Initiative „Gemeinsam gegen Corona“ und im Namen des Kunstvereins ein besonderes Kunstprojekt ins Leben.

So können Sie mitmachen

Hier sind nun alle Menschen, ob Künstler oder nicht, ohne Altersbeschränkung, eingeladen, sich an einer gemeinsamen Mal-Aktion zu beteiligen.

Einzige Bedingung dabei: die Bildinhalte sollten durchwegs nur Positives darstellen, Dinge, die Kraft geben, Zuversicht bringen, Freude machen oder schlicht zum Schmunzeln anregen.

Keine Mundschutzmasken, keine Virusdarstellungen, keine leeren Klopapier-Regale oder ähnliche Dinge ...

So machen Sie bei der Aktion mit

Die Bilder können dann mit entsprechendem Absender in digitaler Form an den Kunstverein Bad Wörishofen geschickt werden (harald.bos@t-online.de). Nach Beendigung der Ausgangsbeschränkung ist bei entsprechender Resonanz vom Kunstverein geplant, zeitnah in den Kunstwerken eine große Ausstellung ausgewählter Bilder (also bitte die Originale aufbewahren). Auch ein Kunstpreis soll ausgelobt werden.

Geplant ist, die „Farben-Balsam“-Bilder dann auch auf der Homepage der Mindelheimer Zeitung und des Kunstvereins zu veröffentlichen. (mz)

