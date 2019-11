vor 14 Min.

Fasching: Farbe für die Masken des Durahaufa

Plus Die Malerwerkstatt von Hubert Schwank aus Mindelheim ist ein spezieller Schönheitssalon, in dem die Holzköpfe des Durahaufa ihr Make-up bekommen.

Von Sabine Adelwarth

Heute beginnt zwar der Fasching, doch die Vorbereitungen auf die närrische Saison laufen schon länger auf Hochtouren: Nicht nur die Garden trainieren mehrmals wöchentlich, sondern auch die Hästräger, Sinnbild der schwäbisch-alemannischen Fasnacht, bereiten sich vor. So auch die Narrenzunft „Durahaufa Mindlhoim“ mit ihren Kostümen und Masken. Gerade Letztere müssen jedes Jahr einiges aushalten – vor allem dann, wenn die Narren sie nicht vor dem Gesicht tragen, sondern die Masken ab und an seitlich am Kostüm baumeln und dabei so manche Blessuren davontrage.

