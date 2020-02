12:29 Uhr

Faschingsumzug: Petrus muss ein Hästräger des Schetterhaufen sein

In das Häs des Schetterhaufens war Bürgermeister Josef Steidele geschlüpft und er führte als „letzte“ Amtshandlung den Zug an.

Plus Kammlach ist einen Tag lang Mittelpunkt der schwäbisch-alemannischen Narretei mit tausenden Mitwirkenden und Besuchern.

Von Wilhelm Unfried

Was will der Mensch noch mehr? Das wird sich Zunftmeisterin Ira Müller am Samstag um 13.30 Uhr gedacht haben: Empfang abgehakt, blauer Himmel, ein Umzug mit über 90 Zugnummern mit Gruppen aus dem gesamten schwäbisch-württembergischen Raum und Besucher, die aus allen Himmelsrichtungen in Richtung Kammlach unterwegs waren. Alles zusammen war der Cocktail für einen fröhlichen Nachmittag, mit einem einzigartigen Gemisch aus Mäschkerle, Musikgruppen, Masken- und Hästrägern, Prinzenpaaren und Garden – und natürlich guter Stimmung.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen