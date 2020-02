vor 29 Min.

Faschingsvergnügen kennt kein Alter

Beim Seniorenfasching im Kursaal herrscht ausgezeichnete und ausgelassene Stimmung. Dafür sorgen die zahlreichen lustigen Einlagen – vor allem aber die gut aufgelegten Närrinnen und Narren

Von Maria Schmid

„Da sitzen ja noch vier auf dem Warteschleifenstuhl“ stöhnt Conny Jäckel von der „Kfz-Zulassungsstelle“ im Landratsamt. Sie schnaubt in ihr Taschentuch, ist also ziemlich erkältet und hat so gar keine Lust, nun auch noch eine weitere Anmeldung entgegenzunehmen, war doch erst am Vormittag schon jemand da.

Doch da hat sie die Rechnung ohne die Bäuerin Gabi Wolfegg gemacht. Sie möchte ihren Bulldog anmelden. Und dazu bringt sie auch gleich ein Nummernschild mit „MF Conny 62“, ein Geschenk ihres Mannes. Auf die Frage der Angestellten: „Wie lange sind Sie schon verheiratet?“ Conny antwortet: „Schon viel zu lange.“ „Sind Sie mit dem Traktor immer unangemeldet gefahren?“ „Ja, freilich!“ „Da machen Sie sich ja strafbar!“ und „Das sind ja schöne Zustände bei Ihnen in Kirchdorf!“

Der höchst amüsant vorgetragene Sketch ist ein gelungenes Comeback der Frauen vom Kirchdorfer Frauenbund. Er wurde von den Gästen im Kursaal mit sehr viel Lachen und Applaus belohnt. Hermann Förschner meinte, falls es einige Zugezogene im Saal geben sollte und nicht alles verstanden hätten, möchten sie sich das bitte von den Einheimischen übersetzen lassen.

Ja, Fasching, Fasnacht und Karneval - die närrische fünfte Jahreszeit ist nicht nur für die Jugend attraktiv. Die Senioren erlebten beim „Seniorenfasching“ im Kursaal, den es übrigens seit 1993 gibt, so Sozialreferentin und Leiterin des Mehrgenerationenhauses Ilse Erhard, humorvolle und flotte Stunden. Die Stadt Bad Wörishofen hatte ihre Gäste zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Kaum öffneten sich die Türen zum Saal, drängten sich die Menschen hinein um ihren - wenn möglich - Traumplatz zu bekommen. Leider standen im Parkett auf der rechten Seite so wie in den vergangenen Jahren keine gedeckten Tische. Dort fanden dann Zuschauer einen Platz ohne Bewirtung oder sie lauschten bei geöffneten Türen im Foyer den Darbietungen. Für die ausgezeichnete Stimmung sorgten in bewährter Weise das bunte Clown-Dreigestirn: Hermann Förschner, Michaela Bahle-Schmid und Irmgard Hämmerle.

Hermann Förschner, bis vor einem Jahr der Vorsitzende des Diakonievereins, blickt in dieser Saison als Clown auf das närrische Jubiläum von elf Jahren zurück. Ein echter Grund zum Feiern. Michaela Bahle-Schmid ist Stadträtin und Vorsitzende vom Nachbarschafts- und Seniorenhilfeverein, Irmgard Hämmerle von 60+ vertrat das Mehrgenerationenhaus. Sie begrüßten nicht nur die Ehrengäste, sondern auch Sylvia Roloff und Christian Hartmuth, das „Duo Caprice“.

Diese sangen und spielten alle die Schlager und Schunkellieder, nach denen nicht nur nach Herzen getanzt, sondern auch geschunkelt und eine Polonaise durch den Saal gewunden werden konnte. Die Stimmung war perfekt. Alles ganz nach dem Motto „Ich lade gern mir Gäste ein…“ aus der „Fledermaus“ von Johann Strauß.

Dazu gehörten die Jüngsten der Närrinnen und Narren, die Faschingsgesellschaft „Kneippilonia“. Sie brachte ihren Hofstatt mit. Sie zeigte den Gardemarsch, den Prinzenwalzer und eine bunte Weltraumshow. Claudia Sachon ließ zwei ihrer Jazz-Tanz-Gruppen des Stamm-Kneipp-Vereins Bad Wörishofen tänzerische, flotte Geschichten aufs Parkett legen: die „Crazy Jumper“ mit Zauber-Szenen von „Harry Potter“ und die „Joy Jumper“ bunt und heiter „Over the Rainbow“.

Dass da auch weitere Tanznachmittage folgen werden, versprach Bürgermeister Gruschka. Auf Anregung von Paul Oswald organisiert der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen ab Mittwoch, 4. März, Tanznachmittage mit „Die Schornsteinfeger“, einer vierköpfigen Band, die für gute Stimmung sorgen wird. Flyer mit den Terminen gibt es im Info-Pavillon des Kurhauses. Außerdem versprach der Bürgermeister, dass es auch im nächsten Jahr wieder einen Seniorenfasching geben wird.

Er genoss auch diese „Stimmung pur“ und ist davon überzeugt, das könne sicher noch getoppt werden. Er bedankte sich vor allem bei den Clowns: „… dass sie mit dazu beigetragen haben, dass wir heute so einen tollen Nachmittag erleben konnten. Ein Dank ging auch an das Team vom Kurhaus-Café.

