24.09.2019

Fast alle Apostel waren Fischer

Seit 60 Jahren gibt es den Fischereiverein Mindelheim. Das wurde jetzt mit einer Messe an der Nordsee gefeiert.

Deshalb freuen sich die Mindelheimer Fischer über ein besonderes Mitglied

Bei herrlichstem Sonnenschein feierte der Fischereiverein Mindelheim anlässlich seiner Gründung im Jahr 1959 an der vereinseigenen „Nordsee“ sein 60-jähriges Bestehen. Vereinsmitglied Dekan Andreas Straub gestaltete dazu eine Feldmesse und erinnerte dabei an die Verbundenheit zu den Aposteln, die in ihrer Mehrheit Fischer waren. Vereinsvorsitzender Wolfgang Ertl hob den vorbildlichen Einsatz von Vereinsmitgliedern zum Gelingen der Vereinsfeier hervor und bedankte sich für den kirchlichen Dienst.

Anlässlich seiner zehnjährigen Vereinszugehörigkeit verlieh er im Anschluss Dekan Andreas Straub die „Silberne Ehrennadel“ des Mindelheimer Fischereivereins.

Vereins- und Rechtsberater Manfred Putz berichtete aus dem Protokoll der Gründungsversammlung und sprach kurz über die Vereins- und Gründungsgeschichte. Er ging näher auf die ersten Vereinsziele sowie auf die damaligen Akteure ein und ergänzte diese Fakten mit persönlichen Erlebnissen aus dieser Zeit. (mz)

