vor 48 Min.

Fast alle Schüler sind beim Börsenspiel erfolgreich

Vom ersten bis zum zehnten Platz erhielten die erfolgreichen Schüler Geldpreise, außerdem floss ein Preisgeld in die Klassenkasse des Gewinners – in diesem Fall an die Klasse 9M. Unser Bild zeigt (von links) Gertrud Reschke (Lehrerin 9M), Rektorin Renate Förner, Daniel Geiger (10M), Giulia Kreitmair (9M, stellvertretend für Tom Götzfried, der an diesem Tag krank war), Alexander Huber (9M), Gerald Granz (10M) und Helmut Spieler (Raiffeisenbank Pfaffenhausen).

Der Beste in Pfaffenhausen konnte seinen Einsatz sogar um 22 Prozent steigern

Von Februar bis Mai waren die Schüler der achten, neunten und zehnten Klassen der Mittelschule Pfaffenhausen wieder als Aktienanleger gefordert. Die Raiffeisenbank Pfaffenhausen veranstaltete ihr alljährliches Börsenspiel, bei dem die Schüler für drei Monate ihr Geschick an der Börse beweisen konnten.

Vor dem Start wurden die Klassen in einer Auftaktveranstaltung durch Helmut Spieler von der Raiffeisenbank Pfaffenhausen an das Thema Aktien herangeführt, über die Funktionsweise des Börsenspieles informiert. Jedem Teilnehmer stand ein Spielkapital von 50.000 Euro zur Verfügung. Entscheidungsgrundlage der jungen Hobby-Aktionäre war die örtliche Tageszeitung: Sämtliche Aktien, die im Wirtschaftsteil der Mindelheimer Zeitung gelistet sind, können in das virtuelle Depot gekauft werden.

Wie Helmut Spieler berichtete, war die Entwicklung der Aktienkurse im Verlauf der Spieldauer recht erfreulich. So lag der Dax zum Abschluss des Börsenspieles im Mai mit einem Stand von knapp 12.000 Punkten circa 8,5 Prozent höher als beim Start im Februar.

Aufgrund der günstigen Kursentwicklung gab es am Ende auch fast nur Gewinner; lediglich zwei Depots hatten ein Minus zu verzeichnen. Bei der Endabrechnung stand schließlich Alexander Huber aus der Klasse 9M als Sieger des diesjährigen Börsenspieles fest. Er erzielte mit einem Endstand von 60.894 Euro fast 22 Prozent Zuwachs und konnte damit sogar eine weitaus bessere Entwicklung vorweisen als der Dax.

Auf Platz zwei landete Tom Götzfried (ebenfalls aus der Klasse 9M) mit 58.830 Euro. Ganz knapp dahinter belegte das Team aus Daniel Geiger und Gerald Granz aus der Klasse 10M mit einem Endergebnis von 58.799 Euro den dritten Platz. Daniel Geiger war sogar zweifach erfolgreich. Neben Platz drei im Team landete er als Einzelteilnehmer zusätzlich auf dem fünften Platz und konnte somit einen weiteren Preis mit nach Hause nehmen.

Auch in diesem Jahr stellte sich ein Lehrer der Herausforderung. Manfred Kraus von der Klasse 10M erzielte mit seinem grundsoliden Depot zwar am Ende auch einen schönen Gewinn, schaffte es aber letztendlich nicht in die Top 10.

Bei den wenigen Verlierern, die bei der Aktienauswahl danebengegriffen hatten, betrug das größte Minus circa 15 Prozent, was einem Verlust von 7500 Euro entspricht.

Ziel des Börsenspieles war, während der dreimonatigen Spieldauer möglichst viel Gewinn zu erzielen. Aber gerade die Erkenntnis, dass es an der Börse größere Schwankungen geben kann, dass man bei Aktien manchmal auch Verluste verkraften muss und dass es keine automatische Gewinngarantie gibt, sind ganz wichtige Erfahrungen, die dabei gewonnen werden konnten.

Am Ende des Börsenspieles versuchte Helmut Spieler den Teilnehmern zu vermitteln, dass er „im richtigen Leben“ das Investieren in solide und erfolgreiche Unternehmen langfristig für sinnvoller hält, als das Spekulieren auf schnelle Gewinne. (mz)

