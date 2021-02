vor 18 Min.

Fastenzeit in Mindelheim: Kehr aus, kehr ein, kehr um!

Plus In der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim gibt es in den kommenden Wochen besondere Angebote: Vom interaktiven Hoffnungsweg bis hin zum Open-Air-Gottesdienst.

In der Fastenzeit bereiten sich Gläubige auf das Osterfest vor. Für eine christliche Gestaltung dieser Zeit gibt es auch in der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim besondere Angebote in den Kirchen, aber auch für draußen und daheim. Zu einem Kreuzweg von der Liebfrauenkapelle bis hinauf zur Katharinen-Kapelle laden dort ausgehängte Texte ein, um die biblischen Kreuzwegstationen und deren Bezug zu unserer jetzigen Zeit zu bedenken. Ebenso ist ein als „Action Bound“ gestalteter Hoffnungsweg, der interaktiv durch die Stadt führen soll, in Planung.

Auch bei den Gottesdiensten in den kommenden Wochen steht die Vorbereitung auf Ostern im Mittelpunkt. Neben den Eucharistiefeiern mit Aschenauflegung am Aschermittwoch (zum Beispiel um 8.30 Uhr und um 19 Uhr in St. Stephan) gibt es an diesem Tag auch um 17 Uhr einen ökumenischen Open-Air-Gottesdienst im Schwesterngarten, aufgrund der Corona-Beschränkungen ist die Teilnehmerzahl dort auf 50 Personen beschränkt.

"Mit Jesus unterwegs": Eine Episode aus dem Leben Jesu an jedem Fastenwochenende

Eine Familiengottesdienst-Reihe unter dem Thema „Mit Jesus unterwegs“ stellt an jedem Fastenwochenende eine Episode aus dem Leben Jesu in den Mittelpunkt. Zu diesen Gottesdiensten in der Stadtpfarrkirche St. Stephan sind an den Sonntagen um 10.30 Uhr besonders Familien eingeladen. Zu den „analogen“ Gottesdiensten gibt es auch jeweils eine digitale Version für zu Hause mit Denkanstößen und Bastelanleitung.

Zum Innehalten wird ein Lobpreisgebet mit Anbetung am Freitag, 26. Februar, um 19.30 Uhr in St. Stephan gestaltet. Bei der „Atempause“ in St. Stephan am Donnerstag, 24. März, um 19 Uhr laden besinnliche Musik sowie hoffnungsvolle Texte zum Durchschnaufen und Zur-Ruhe-Kommen ein. Außerdem gibt es jeden Samstag um 16.30 Uhr in der Xaverius-Kapelle der Jesuitenkirche die Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes.

Wer Gottesdienste zu Hause feiern möchte, kann auch hierfür Anregungen erhalten. In den Pfarrkirchen der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim sowie auf deren Homepage www.pg-mindelheim.de finden sich für jedes Wochenende in der Fastenzeit Hausgottesdienste zum Mitnehmen bzw. zum Download. Auch für einen Newsletter der PG Mindelheim kann man sich auf dieser Homepage anmelden. (mz)