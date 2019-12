vor 17 Min.

Faulenzerkrippen als Attraktion

Eine ungewöhnliche Ausstellung im Advent in Bad Wörishofen. Möglich macht sie die Sankt-Lukas-Stiftung.

Das frühere Bad Wörishofer Kneipp-Kurhaus Bartholomäus befindet sich derzeit im Wandel. Aus dem traditionsreichen Kurhotel, das 2018 geschlossen worden ist, entsteht ein Haus des Brauchtums und der religiösen Kunst. Auf dem Weg dorthin präsentiert die Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Stiftung jetzt eine Sonderausstellung zum Thema „Kastenkrippen, sogenannte Faulenzerkrippen“. Im Vergleich zu den spektakulären Ausstellungen vergangener Jahre kündigt Ausstellungsmacher Bartholomäus Ernst eine „kleine, aber feine Krippenschau“ an.

Es handelt sich um Kastenkrippen, eine besondere Form der Krippe

Gezeigt werden vorwiegend Kastenkrippen, also Weihnachtsdarstellungen, die kunstvoll in einem Kasten fertig aufgebaut sind. Die Bad Wörishofener Sankt-Lukas-Stiftung, die Deutschlands wohl größte Privatsammlung religiöser Kunst der Öffentlichkeit zugänglich machen will, verfügt allein über zahlreiche Krippendarstellungen in Kästen. Sie sollen wieder in einem festlich-weihnachtlich geschmückten Haus gezeigt werden. Die Sonderausstellung ist ab sofort bis zum 19. Januar jeweils von Donnerstag bis Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr im Haus Bartholomäus, Erlenweg 7, geöffnet. Gruppen oder einzelne Interessenten können im Ausstellungszeitraum auch einen Besichtigungstermin unter der Telefonnummer 08247/96180 vereinbaren. Kinder haben freien Eintritt zur Ausstellung. (sile)

Mehr zu Thema lesen Sie hier:

Was wird aus dem Wörishofer Krippenschatz?

Themen folgen