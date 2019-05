13:35 Uhr

Faustschlag am Forum: Zeugen gesucht

Mit einem Faustschlag und einer gebrochenen Nase endete die Geburtstagsparty einer 18-Jährigen am Mindelheimer Forum.

Am Ende der Geburtstagsparty einer 18-Jährigen am Mindelheimer Forum gerieten zwei Männer in Streit. Die Folge: eine gebrochene Nase und ein geflüchteter Täter.

Von Melanie Lippl

In der Nacht auf Samstag hat eine 18-Jährige ihren Geburtstag mit rund 150 Gästen im Mindelheimer Forum gefeiert. Zum Ende der Party gerieten vor dem Eingang zwei Männer in Streit.

Wie die Polizei berichtet, schlug einer der beiden seinem 29-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte wurde mit einer Platzwunde und gebrochener Nase ins Krankenhaus gebracht, der Täter flüchtete, heißt es weiter im Polizeibericht.

Die Beamten bitten um Hinweise zum Täter unter der Nummer 08261/76850.

