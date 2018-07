vor 31 Min.

Faustschlag nach Sorgerechtsstreit

Ärger am Bahnhofplatz von Bad Wörishofen.

Eine Streitigkeit in Bad Wörishofen endete am Samstag mit einer Körperverletzung. Die Polizei wurde am Vormittag an den Bahnhofplatz gerufen. Dort waren zwei Männer aneinander geraten. Dabei stellte sich heraus, dass ein 30-jähriger seinem 41-jährigen rumänischen Landsmann mit der Faust in das Gesicht geschlagen habe, berichtet nun die Polizei. Der Grund für die Attacke soll ein Sorgerechtsstreit gewesen sein. Der Attackierte wurde durch den Schlag leicht verletzt und trug ein Hämatom davon. (mz)

