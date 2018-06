vor 54 Min.

Faustschlag wegen einer Zigarette

Körperverletzung in Türkheimer Asylunterkunft.

In einer Türkheimer Asylunterkunft gab es in der Nacht auf Sonntag einen Polizeieinsatz. Zwei Asylbewerber waren wegen einer Zigarette in Streit geraten, berichtet die Polizei. Die Auseinandersetzung eskalierte, ein 17-jähriger Afghane verpasste seinem ebenfalls 17 Jahre alten Landsmann einen Faustschlag gegen den Kopf. Der so Angegriffene wurde leicht verletzt, benötigte aber keine ärztliche Versorgung. Den 17-Jährigen, der zugeschlagen hatte, erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Zur Tatzeit war er den Angaben zufolge erheblich alkoholisiert.

Am Montag der vergangenen Woche hatte es bereits einmal einen Polizeieinsatz in einer Türkheimer Asylunterkunft gegeben. Ein 20-jähriger Afghane war mit einem Messer auf einen 26-jährigen Pakistani losgegangen. Anschließend soll der 20-Jährige den Älteren noch mit einem Stuhl attackiert haben. Der Kontrahent schlug den Angaben zufolge ebenfalls mit einem Holzstuhl zurück und verwendete zudem ein Kinderfahrrad als Wurfgeschoß. Beide Männer wurden bei der Attacke leicht verletzt.

In Türkheim gibt es nach Auskunft des Landratsamtes Unterallgäu derzeit sechs dezentrale Asylunterkünfte, in denen momentan insgesamt 62 Personen leben.

Themen Folgen