vor 42 Min.

Feiern und politisieren

Mindelheimer Bürgergemeinschaft wird 30 Jahre alt

Die Mindelheimer Bürgergemeinschaft kann heuer einen runden Geburtstag feiern. Vor 30 Jahren wurde der Verein als unabhängige Wählergemeinschaft gegründet. Grund der Vereinsgründung im Jahr 1989 war die Teilnahme an den Kommunalwahlen 1990 mit einer eigenen Liste – als Konsequenz aus einer Bürgerinitiative, die sich für den Neubau eines Altersheimes eingesetzt hatte und bei der Stadtratsmehrheit auf hartnäckigen Widerstand gestoßen war.

Zur Geburtstagsfeier am kommenden Freitag, 8. November, in der „Kulturfabrik auf der Insel“ sind nicht nur die Mitglieder willkommen, sondern alle Bürgerinnen und Bürger, die am Stadtgeschehen interessiert sind. Gastreferent Karl Geller wird zum Thema sprechen: „ Mindelheim 2030 – Herausforderungen des Klimawandels“.

Musikalisch umrahmt wird der offizielle Teil des Abends durch die Gruppe „Must Have“ der Mindel-heimer Sängervereinigung. Der Abend klingt aus mit dem Elias-Prinz-Swingtett. Beginn des Festabends ist 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. (mz)

