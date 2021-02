12:00 Uhr

Fenster am Jugendzentrum mit Bierflasche eingeworfen

Mit einer Bierflasche hat ein Unbekannter eine Fensterscheibe am Ettringer Jugendzentrum eingeworfen. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung

Erst jetzt wurde entdeckt, dass im Zeitraum der vergangenen vier Wochen am Jugendzentrum an der Welfenstraße eine Fensterscheibe eingeworfen wurde. Der Täter verwendete dazu eine Bierflasche, so die Polizei. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0.

