Ferien, Freibad, Fahrrad – und die weiße Badehose

Das Freibad an der Günz in seinem Geburtsort Ichenhausen (Kreis Günzburg) war für unseren Autor das „Urlaubsland Nummer 1“ – weil es auch das Einzige war. Während sein bester Freund mit Familie an den Lago Maggiore durfte, musste Klein-Alfi zuhause bleiben und da blieb nur der Sprung in die Günz. Doch auch der hatte so seine Tücken ...

Plus Für unseren Autor waren die Sommerferien immer besonders lang, wenn sein bester Freund mit der Familie in den Urlaub fuhr. Denn er musste zuhause bleiben. Und da lauerte so manche Gefahr

Von Alf Geiger

Den Deutschen wird gerne nachgesagt, sie seien die Reiseweltmeister schlechthin. Lange Zeit war das wohl auch so. Ferien und Urlaubsreise ins Ausland waren ein- und dasselbe. Dann kam Corona, und die Ferienreise ins Ausland fällt heuer aus. Das kann aber auch seine guten Seiten haben. In unserer Serie erzählen Redaktionsmitglieder, wie spannend es in ihrer Kindheit in den Ferien daheim zuging.

Lago Maggiore. Das klang für mich als Bub wie: Sehnsuchtsort. Reichtum. Fremde. Luxus. Abenteuer. Schöne Menschen mit wehenden Frisuren im Cabrio.

Nur nicht für mich. Leider.

Denn es war mein bester Freund Walter, der mit seiner Familie damals in den späten 1970er-Jahren mit Wohnwagen und Zelt an den Lago Maggiore fuhr und dort zwei Wochen der Sommerferien verbrachte. Und anschließend durfte (musste?) er dann noch zu irgendeiner Tante nach Irgendwo, wo er noch mal eine Woche bleiben musste (durfte?). D-R-E-I Wochen!

Lago Maggiore. Das klang für mich daher auch nach Einsamkeit, Langeweile und heißen Nachmittagen. Aufgewachsen bin ich in Ichenhausen im Kreis Günzburg, mit zwei Geschwistern.

Statt Lago Maggiore hieß es in den Ferien Werkeln im Haus, Garten, Keller oder auf dem Dachboden

Lago Maggiore? Das gab’s bei uns nicht, die Eltern bleiben lieber zuhause und wenn der Vater dann Betriebsurlaub hatte, dann wurde irgendwas im Haus oder im Garten, im Keller oder im Dachboden gewerkelt. Für mich die Höchststrafe: Wie konnten sich diese doofen Erwachsenen nur damit begnügen, zuhause rumzusitzen und an ihrem doofen Haus rum zu basteln? Was konnte es da noch Schlimmeres geben?

Doch dann kam es noch schlimmer, mein Vater packte die Weißel-Utensilien aus und begann, alle Zimmer neu zu streichen. Und wir Kinder sollten dann doch wenigstens den Gartenzaun streichen. Mit einem stinkenden Zeug, das nie wieder von der Haut abging. So schnell konnte er aber gar nicht schauen, wie ich draußen war ...

Und so hieß es eben: Stadtbad statt schweizer Seeufer, Weiher statt Lago – und wenn die Frisur wehen sollte, dann höchstens bei einer rasanten Fahrt mit dem Fahrrad in Richtung Freibad an der Günz. Dort, immerhin, wartete nicht nur die Abkühlung im Wasser, sondern auch die anderen Freunde.

Das Sprungbrett ins tiefe Wasser der Günz war für mich aber alles andere als ein Sehnsuchtsort. Alle anderen stürzten sich todesmutig und kopfüber ins kühle Nass und machten dazu noch einen Salto. Ich versuchte es (natürlich) auch, und schlug mir sofort mit dem Knie die Nase blutig. Der Spott der anderen Buben wäre mir egal gewesen, sowieso alles Trottel.

Die Mädchen schielten herüber, wenn die Jungs in die Günz sprangen

Viel mehr wurmten mich die Blicke der Mädchen, die natürlich auch schon zu uns herüber schielten. Oder war es eher umgekehrt? Nun ja, jedenfalls wurde geschielt, dass es nur so eine Lust war. Und auch wenn wir alle noch nicht so wirklich wussten, warum wir eigentlich hin und her schielten – darauf verzichten wollte keiner (und keine).

Blöd nur, dass ich mir mit meiner blutenden Nase das Wichtigste versaut hatte, was ich damals zu besitzen glaubte: meine Badehose. Denn das war nicht einfach eine Badehose. Es war eine – Trommelwirbel, Tusch – weiße Badehose! Jawoll! Weiß!!!

Damit hatte ich damals ein Alleinstellungsmerkmal, obwohl ich gar nicht wusste, was das war. Aber stolz war ich auf diese meine weiße Badehose, die meinen schmächtigen, aber mit Tiroler Nussöl gebräunten Körper ganz formidabel ins rechte Licht rückte (zumindest in meinen Augen).

Und, natürlich, spürte ich die Blicke der Mädels. Oder wollte ich sie auch nur spüren? Schon möglich, dass ein Hauch von Einbildung dabei war, in mehrfacher Hinsicht ...

Plötzlich war die weiße Badehose blutbefleckt

Jetzt war das schicke, weiße Teil also mit roten Blutflecken besudelt – genau da, wo eigentlich das Abzeichen für Fahrtenschwimmer hätte hinkommen sollen.

Das hätte ich zwar sowieso niemals geschafft, da ich schon mit dem Seepferdchen so meine Schwierigkeiten hatte. Aber die Hoffnung stirb ja bekanntlich zuletzt, gerade bei einem Früh-Pubertierenden.

Was also tun? Waschen? Klar, aber meine Mutter behauptet bis heute steif und fest, dass diese verflixten Blutflecken einfach nicht mehr rausgingen. Und da war sie Vergangenheit, die weiße Badehose – und mit ihr verblasste ein großes Stück meines Selbstbewusstseins. Seither lasse ich das mit den Salti vom Sprungbrett, meine schiefe Nase schmerzt immer noch ein wenig, wenn ich nur dran denke.

Und dann kam der lang ersehnte Tag, die ewig langen und nicht enden wollenden drei Wochen ohne meinen besten Freund Walter waren dann doch irgendwie wie im Flug vergangen, auch wenn ich in dieser Zeit den Verlust meiner bis dahin ungebrochenen und somit geraden Nase und meiner weißen Badehose zu verschmerzen hatte (buchstäblich!).

Der beste Freund erzählte von den Ferien-Erlebnissen am Lago Maggiore

Walter erzählte dann vom Lago Maggiore, vom Camping, Reichtum und Luxus. Er brachte immer einen Sprudel aus der Schweiz mit, an dessen Geschmack ich mich noch genau erinnere, als sei es gestern gewesen: Traubi-Soda hieß der. Und Schweizer Schokolade. Und Zigaretten hatte er an seinen Eltern vorbei geschmuggelt. Gauloises, da war alleine schon der Name ein Genuss. Und er erzählte und erzählte und ich war am Ende so weiß vor Neid und Fernweh wie meine Badehose.

Lago Maggiore? Ich war später mal da. Nichts für mich, irgendwie. Reichtum, Luxus, Abenteuer? Alles Papperlapapp. Ich fahr lieber an den Gardasee. Oder bleib an der Günz.

