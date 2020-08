vor 50 Min.

Feriengeschichten: Strandtag war Alltag

Wenn man an der Ostsee aufwächst ist fast jeder Tag ein Strandtag. So auch in den 1970-er Jahren für MZ-Redakteur Ulf Lippmann (rechts).

Plus Wohnen, wo andere Urlaub machen: Erinnerungen von einem, der an der Küste aufgewachsen ist.

Von Ulf Lippmann

In unserer Serie erzählen Redaktionsmitglieder, wie spannend es in ihrer Kindheit in den Ferien daheim zuging: „Wohnen, wo andere Urlaub machen“, dieser abgedroschene Spruch beschreibt meine Kindheit ziemlich genau. Ich bin auf einem Ferienbauernhof an der Ostsee aufgewachsen, auf dem Familien die Idylle zwischen Huhn und Hund und Wald und Wellen gesucht und gefunden haben. Meine Geschwister und ich waren immer mittendrin.

Beim Versteckspiel haben wir immer gewonnen

Den ganzen Sommer gab es wechselnde Spielkameraden, abends sind wir mit Papas Ponykutsche durch den Wald gefahren und beim Versteckspiel haben wir immer gewonnen – kannten uns schließlich auch am besten aus auf dem Hof.

Die Ferientage verbrachten wir mit unseren Freunden auf Zeit am Strand. In der Kühltasche waren Wurstsemmel, Kekse und Zitronentee und das weiß-rot-grüne Dolomiti-Eis für 50 Pfennig war der Gipfel des Genusses.

Wir haben leere Muscheln gesammelt, versucht Quallen zu trocknen (klappt nicht) oder sind im Schlauchboot bis zur weißen Boje gepaddelt – es war genau so idyllisch wie es sich jetzt anhört.

Ich hatte ja keine Ahnung, wie toll dieser Alltag war

Als Kind jedoch war das für mich Alltag, ich hatte ja keine Ahnung, wie toll das alles ist. Nur sehr wenige Mitschüler sind in den Ferien wirklich verreist, auf die war ich natürlich neidisch. Die waren in den Bergen oder in Spanien – für mich damals undenkbar.

Meine „Reisezeit“ waren die Herbstferien. Dann durfte ich manchmal Kinder besuchen, mit denen ich mich im Sommer besonders gut verstanden habe. So habe ich „Urlaube“ in Essen, Arnsberg, Springe und anderen einigermaßen unerheblichen Orten verbracht und dabei auch manchmal feststellen müssen, dass der Alltag meiner Ferienfreunde und ihrer Familien so ganz anders ist als meiner. Schon damals war ich sehr froh, wenn ich aus der Vier-Zimmer-Wohnung in Essen wieder auf unseren Hof zurückkam, das hätte ich aber natürlich niemals zugegeben.

Noch immer mache ich gern Ferien daheim

Mittlerweile komme ich selbst auch nur noch als Tourist an die Ostsee. Jeden Sommer mache ich dort sehr gern Ferien daheim – und hin und wieder gibt’s natürlich auch ein Dolomiti.

