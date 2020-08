vor 18 Min.

Ferienkino in Türkheim

Eigenes Programm für Kinder geht weiter

Mit dem Ferienkino bietet Türkheims Kinobetreiber Rudolf Huber ein eigenes Kinderprogramm für die schönsten Wochen des Jahres. Die Vorstellungen ohne Werbung beginnen jeweils um 10 Uhr. Weiter geht es am heutigen Mittwoch mit „Der Junge und die Wildgänse“, einer Geschichte über einen Teenager, der gemeinsam mit seinem Vater bedrohte Wildgänse in einem Ultraleichtflugzeug von Frankreich nach Norwegen führt. Ebenfalls am Mittwoch zu sehen: „Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen“. Die Sage der legendären Heinzelmännchen in der heutigen Zeit erzählt von dem kleinen quirligen Heinzelmädchen Helvi.

Am Donnerstag, 27. August, folgt „Mina und die Traumzauberer“. Um ihrer Stiefschwester eins auszuwischen, manipuliert Mina ihre Träume. Das hat natürlich Konsequenzen.

Ebenfalls am Donnerstag läuft „Sonic the Hedgehog“, die Verfilmung des gleichnamigen Videospieles. (mz)

