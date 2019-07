vor 53 Min.

Fesselndes Mittelalterfest in Kirchheim

Unversehens geriet der frühere Wirtschaftsminister Franz Pschierer in den Mittelpunkt des Geschehens – und sorgte spontan für einen der Höhepunkte das Mittelalter-Wochenendes. Die historische Marktwache sperrte Pschierer in die Schandgeige, der Landtagsabgeordnete zeigte Humor und spielte im folgenden Wortgefecht enorm unterhaltsam mit.

Ein Ort beschwört mit einem bunten Spektakel den Gemeinschaftssinn.

Von Ulla Gutmann

Eine Reise ins Mittelalter unternahmen die Kirchheimer am Wochenende mit ihrem Fest „Anno 1490“. Bei der Auftaktveranstaltung im perfekten Ambiente des Schlossinnenhofes wurde getanzt und musiziert. Bürgermeister Hermann Lochbronner betonte, dass das Kirchheimer Fest diesmal zu keinem besonderen Jubiläumsanlass stattfand, sondern unter dem Motto stand „Kirchheim, meine Heimat“, ein Marktfest im Zeichen des bürgerlichen Zusammenhalts.

Der bekannte Politiker Franz Josef Pschierer wurde beim Kirchheimer Marktfest „anno 1490“ von der Marktwache festgenommen und mit der Schandgeige abgeführt. Er nahm den Scherz mit Humor und nach kurzer „Haft“ am Kirchheimer Marktplatz, wurde er auch wieder wohlbehalten freigelassen. Video: Ulla Gutmann

Der gemischte Chor Kirchheim Derndorf sang, Musikanten mit Holzinstrumenten gaben ihr Bestes, die „Bauernmädchen“, und die Tanzgruppe „Danzerei“ führten alte Reigentänze auf und auch die Kirchheimer Damengruppe „Herschaftssaiten“ zupfte und trommelte alte Weisen. Dass dabei alle der Zeit „anno 1490“ entsprechend gewandet waren, versteht sich von selbst. Denn Ernst und Jessica Striebel, die überall und immer auf dem Fest anzutreffen waren, Mitorganisatoren und Berater für geschichtliche Korrektheit, hatten den Ehrgeiz, ein harmonisches Ganzes zu gestalten, Kirchheim und seine Bewohner zurückzuversetzen in das Marktgründungsjahr. Aber gerade weil dann nicht alles so perfekt war, und weil einfach ganz viel Spaß und Unterhaltung dabei war, wurde es ein Fest, auf dem man einfach länger bleiben musste.

Der frühere Wirtschaftsminister Franz Pschierer war plötzlich Teil des Geschehens

An jeder Ecke warteten nach der Eröffnungsveranstaltung Überraschungen, man konnte selbst Münzen aus Zinn prägen, Besen auf der Hand balancieren, Eier kaputtschießen, beim Münzenwerfen sein Geschick erproben und fein essen und trinken, den Handwerkern zuschauen oder das Bogenschießen ausprobieren und noch so viel mehr.

Mittelalterliches Marktfest mit Lagerleben, Musik, Tanz, Gesang, Landsknechten, Bauern und Handwerker, buntem historischem Treiben, mit der stimmungsvollen Kulisse des Fuggerschlosses in Kirchheim in Schwaben. Drei Tage lang wurde gefeiert, ein wunderschönes Fest! Video: Ulla Gutmann

Die Truppe der Marktwache sorgte für Recht und Ordnung, verhaftete schon am ersten Abend zunächst den Holzdrechsler Hans Bader, weil er seine Ware nicht rechtzeitig geliefert hatte. Seine Frau musste ihn freikaufen mit Schnaps und Holzbechern. Auch der Nachtwächter (alias Josef Salger) wurde verhaftet, weil er die Zeit falsch angesagt hatte. Alsbald zogen die Wachleute aber wieder los und wollten zunächst Christine Vogginger abführen, doch die rief „Das geht nicht, ich muss gleich auftreten!“ ... mit ihrer Musikgruppe Herrschaftssaiten. So wurde kurzerhand der einstige Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer, Schirmherr des Kirchheimer Marktfestes, mit der Schandgeige abgeführt und am Marktplatz nach dem Verkünden seiner Vergehen eingesperrt. Das heftige Gewitter am ersten Abend vertrieb zwar einige Gäste, aber viele feierten trotzdem weiter bis in die frühen Morgenstunden und genossen das zünftige Lagerleben.

Am Samstag waren viele Besucher gekommen um den Einzug der Marktleute mitzuerleben, der Landsknechte, Handwerker und Bauern: ein bunter Augenschmaus. Der Sonntag begann mit dem Festgottesdienst und bis zum Nachmittag genossen die Kirchheimer und ihre Besucher das historische Fest.

