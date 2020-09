00:31 Uhr

Fesselndes Spiel auf besonderen Instrumenten

Von Drehleier bis Handpan: Christian Förschner zeigt sich vielseitig – und wird wieder Wörishofer

Von Thessy Glonner

Von der Magie besonderer Streichinstrumente ließ sich das Publikum bei einem exklusiven Saitenkonzert in der Erlöserkirche von Bad Wörishofen verzaubern.

Veronika Braun, Martina Dittmeier und Christian Förschner präsentierten musikalische Kommunikation vom Feinsten. Dass die drei Musikpädagogen aus München sich zunächst romantischer und barocker Musik – teilweise mit pastoralem Charakter – widmeten, um danach Volkslieder und Tänze aus Schweden erklingen zu lassen, ließ das Konzert zu einem beachtlichen Gesamtkunstwerk gedeihen. Voller Harmonie interpretierten Veronika Braun mit Violine, Block- und Sopranflöte und Christian Förschner an der Drehleier, Nicolas Chédeville’s Suite Nr. 2 aus Les Dances Amuzantes op. 4. Äußerst beeindruckend das brillante Harfenspiel von Martina Dittmeier, die zwischendurch auch auf dem Klavier begleitete.

Zahlreiche Solopartien wie bei „Trollspolska“, „Karolinermarsch“ und „Edwards Glada“ schmückten die Darbietung zusätzlich. Bei der „Vem kan segla“-Lyrik kamen die schönen Singstimmen der beiden Musikerinnen und durch Christian Förschner eine „Handpan“ zum Einsatz. Den komplizierten Umgang mit dem kurzen Bogen, um die Nyckelharpa in Schwingung zu versetzen sowie das Abgreifen der Saiten, um deren Tonhöhe zu bestimmen, beherrscht Förschner perfekt. Staunend konnte man verfolgen, mit welcher Geschwindigkeit seine Finger über die Tasten flogen, um auch dem Klavier mit virtuoser Spieltechnik abwechselnd Leichtigkeit und Dramatik zu entlocken. Nach Till Uhlmanns Kompositionen durfte sich das vielseitige Trio am Schluss über heftigen Applaus freuen.

Dass Ausnahmekünstler Christian Förschner demnächst – mit Beginn seiner Tätigkeit als Studienrat für Musik und Ethik am Gymnasium in Landsberg – wieder nach Bad Wörishofen ziehen wird, darf man als absolute Bereicherung für die Kulturszene in der Kneippstadt bewerten. Die Vorfreude darauf machte auch Kurprediger Friedhelm Schlede in seinen Grußworten deutlich.

