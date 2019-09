vor 43 Min.

Festival der Nationen in Bad Wörishofen: Termin, Programm, Tickets

Diana Damrau und Nicolas Testé sind zu Gast beim Festival der Nationen 2019 in Bad Wörishofen. Hier alle Infos zu Termin, Musikern und Künstlern, Programm, Tickets und Anreise.

Zum Festival der Nationen treffen sich wieder die Größen der klassischen Musikszene in Bad Wörishofen. Sie feiern 2019 das große 25-jährige Jubiläum des Festes, das vor 25 Jahren als Kinderveranstaltung begann. Mittlerweile sind aus dem Festival der Nationen zahlreiche Förderprojekte für Kinder und Jungendliche hervorgegangen. In diesem Jahr werden etwa 10.000 Besucher und ca. 2000 Kinder und Jugendliche bei der Jubiläumsveranstaltung erwartet.

Termin des Festivals der Nationen: Wann findet die Veranstaltung statt?

In jedem Jahr findet das Festival der Nationen Ende September statt. Das 25-jährige Jubiläum bietet über eine Woche lang ein reichhaltiges Programm: Vom 27.09 bis zum 06.10.2019 können Besucher die Weltstars der Klassik im Kurhaus Bad Wörishofen erleben.

Musiker und Künstler beim 25. Festival der Nationen in Bad Wörishofen

In diesem Jahr haben die Veranstalter sich wieder zahlreiche Musiker der internationalen Weltelite nach Bad Wörishofen geholt. Eröffnen wird das Festival die 11-jährige Geigerin und Gewinnerin des Menuhin Wettbewerbs Chloe Chua aus Singapur, die gemeinsam mit der Pianistin Olga Scheps und der Sopranisitin Regula Mühlemann auf der Bühne stehen wird. Leiten wird das Eröffnungskonzert der Dirigent Umberto Benedetti Michelangeli, der gemeinsam mit dem Kammerorchester Basel das Auftaktensemble komplettiert.

Außerdem erwartet werden folgende Künstler: Stargeiger Frank Peter Zimmermann, Grammophon-Künstler Nemanja Radulović, Cellist Lionel Martin, Sopranistin Diana Damrau, Tenor Klaus Florian Vogt und Mezzo-Sopranistin Elīna Garanča.

Das Programm des Festivals der Nationen: Was ist geboten?

Freitag, 27. September 2019, 19.30 Uhr

Eröffnungskonzert

Chloe Chua, Violine (Junior Preisträgerin Menuhin Wettbewerb)

Olga Scheps, Klavier

Regula Mühlemann, Sopran

Umberto Benedetti Michelangeli, Dirigent

Kammerorchester Basel

W.A. Mozart: Konzert für Violine und Orchester in B-Dur, KV 207

W.A. Mozart: Arie „Giunse alfin il momento – deh vieni” aus der Oper „Die Hochzeit des Figaro”

W.A. Mozart: Sinfonie Nr. 31 in D-Dur, KV 297 „Pariser Sinfonie“

W.A. Mozart: Arie für Sopran und Klavier, KV 505 „Ch’io mi scordi te“

W.A. Mozart: Konzert für Klavier und Orchester in c-Moll, KV 491

W.A. Mozart: Arie der Königin der Nacht „Der Hölle Rache“ aus der Oper „Die Zauberflöte”

Samstag, 28. September 2019, 20 Uhr

„Russische Nacht“

Nemanja Radulović, Violine

Lionel Martin, Violoncello Verleihung des Prix Young Artist of the Year

Christoph Adt, Dirigent

vbw Festivalorchester

P.I. Tschaikowsky: Variationen über ein Rokoko-Thema in A-Dur, op. 33

P.I. Tschaikowsky: Konzert für Violine und Orchester in D-Dur, op. 35

P.I. Tschaikowsky: Sinfonie Nr. 6 in h-Moll, op. 74 (Pathétique)



Sonntag, 29. September 2019, 12.00 Uhr - 16.30 Uhr

Musikfest Klassik für Alle (Eintritt frei)

„Auf den Spuren von Giuseppe Verdi“

BLECHSCHADEN unter der Leitung von Bob Ross

Sonntag, 29. September 2019, 19 Uhr

VERDIssimo

Diana Damrau, Sopran

Vitaliy Bilyy, Bass

Ivan Repušić, Dirigent

Münchner Rundfunkorchester

Montag, 30. September 2019, 10.30 – 11.30 Uhr

„Classic for Kids“ Kurtheater

Camille Saint-Saëns: Karneval der Tiere

Heinrich Klug, Leitung

Dienstag, 1. Oktober 2019, 20 Uhr

Quadro Nuevo „Volkslied Reloaded“

Steigenberger Hotel Der Sonnenhof



Mittwoch, 2. Oktober 2019, 20 Uhr

Große Orchester: Bamberger Symphoniker

Frank Peter Zimmermann, Violine

Jakub Hrůša, Dirigent

Bamberger Symphoniker

R. Wagner: Vorspiel zum 1. Aufzug aus der Oper „Lohengrin“

B. Martin : Konzert für Violine und Orchester Nr. 2, H 293

J. Brahms: Sinfonie Nr. 1 in c-Moll, op. 68



Donnerstag, 3. Oktober 2019, 20 Uhr

„Wagner-Gala“

Klaus Florian Vogt, Tenor

Ivan Repušić, Dirigent

Münchner Rundfunkorchester



Samstag, 5. Oktober 2019, 20 Uhr

„Pianissimo!“

Nikolai Tokarev, Klavier

Karel Mark Chichon, Dirigent

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

P. I. Tschaikowsky: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 in b-Moll, op. 23

P. I. Tschaikowsky: Sinfonie Nr. 5 in e-Moll, op. 64



Sonntag, 6. Oktober 2019, 19 Uhr

Abschlussgala - Arienabend mit Elīna Garanča

Elīna Garanča, Mezzosopran

Karel Mark Chichon, Dirigent

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Nähere Informationen zum Programm und der Geschichte des Festivals der Nationen erhalten Sie auf der offiziellen Internetseite: hier.

Tickets und Anreise zum Festival der Nationen in Bad Wörishofen

Zahlreiche Informationen zur Anreise mit Bus, Bahn oder Auto und den Parkmöglichkeiten erhalten Sie auf der Homepage des Kurhauses Bad Wörishofen - hier auf dieser Seite.

Der Vorverkauf der Tickets für das Festival der Nationen hat bereits begonnen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten sich noch Karten für die Jubiläumsveranstaltung zu sichern. Hier eine Übersicht:

Kurhaus-Pavillon, Tel. 08247 9933-57

Abonnement-Bestellung: Festivalbüro, Tel. +49 (8245) 960963 (Mo. - Fr., 15 - 17 Uhr)

Einzelkarten-Bestellung: Festivalbüro, Tel. +49 (8245) 960963 (Mo. - Fr., 15 - 17 Uhr)

Mindelheimer Zeitung, Tel. 08247 350-35

Allgäuer Zeitung & Heimatzeitungen, Tel. 01805/132132

Natürlich bekommen Sie Karten für das Festival der Nationen auch im Internet. Tickets können auf dieser Website erworben werden. (AZ)

