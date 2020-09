vor 17 Min.

Festival der Nationen in Bad Wörishofen ohne Musikfest

Dieses vertraute Bild vom Festival der Nationen wird es diesmal nicht geben. Das große Musikfest mit Konzert am Denkmalplatz Bad Wörishofen muss unter Corona-Schutzbedingungen entfallen.

Plus Nicht die einzige Veränderung unter Corona-Bedingungen zum Auftritt der Weltstars in Bad Wörishofen. 2021 kommen Damrau und Kennedy.

Von Markus Heinrich

In wenigen Tagen beginnt in Bad Wörishofen das Festival der Nationen – allerdings ohne das beliebte Musikfest für alle. Wie Intendant Winfried Roch unserer Redaktion sagte, kann das kostenlose Fest für Bürger und Gäste unter freiem Himmel diesmal nicht stattfinden. Die Corona-Festlegungen machen es schlicht unmöglich. Diesmal wird es also keinen Sternmarsch der Allgäuer Blaskapellen geben. Bleiben werden aber die Beethoven-Workshops für Kinder, sagt Roch.

Es ist nicht der einzige Kompromiss, den die Festival-Organisatoren heuer machen müssen. Zwei identische Konzerte statt einem pro Abend, lediglich 200 Zuschauer pro Konzert, Wärmebildkameras an den Eingängen und ein aufwändiges Infektionsschutzkonzept sollen Künstler und Besucher schützen. Die Tickets mussten neu vergeben werden, nicht jeder, der schon eine Karte hatte, kam erneut zum Zug.

Wer das Festival fördern will, kann den Preis für seine Karte stiften

Dafür haben jene, die leer ausgingen, neben der Rückerstattung diesmal die Möglichkeit, mit verschiedenen Handlungsoptionen das Geld ganz oder teilweise im Festival zu belassen, wenn sie dies möchten. Die Organisatoren Winfried und Werner Roch aus Türkheim bieten dies an, damit das Festival der Nationen „die angespannte Budgetsituation übersteht und auch weiterhin seine ganze Kraft für die Bildungsoffensive einsetzen kann.“ Rund 2000 Kinder besuchten jedes Jahr die Bildungsprojekte des Festivals, heuer natürlich weniger.

Bereits jetzt lenken die Macher den Blick auf das Festival der Nationen 2021, im Kneipp-Jubiläumsjahr. Die Karten dafür können bereits ab Freitag, 25. September, gekauft werden, dem Tag des Festivalstarts 2020.

Mit dabei sind Künstler wie Diana Damrau, Nigel Kennedy, Khatia Buniatshvili, Fazil Say, Beatrice Rana, Olga Peretyatko oder Sabine Meyer.

