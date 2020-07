vor 21 Min.

Feuer auf der Glass-Großbaustelle in der Hahnenfeldstraße in Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen hat es am Montagvormittag gebrannt.

Dichter, beißender Qualm dringt aktuell aus einem der hinteren Gebäude der Großbaustelle in der Hahnenfeldstraße in Bad Wörishofen. Die Rettungsarbeiten laufen auf Hochtouren.

Eine Arbeiter hat eine Rauchvergiftung erlitten, als am Montagvormittag in einem Keller auf der Großbaustelle des Bauunternehmens Glass in der Hahnenfeldstraße ein Feuer ausgebrochen ist.

Nach ersten Einschätzungen der Rettungskräfte waren Schweißarbeiten der Auslöser. Die Rettungskräfte sind aktuell vor Ort.

Video: Brand in Bad Wörishofen Video: Alf Geiger

Lesen Sie auch: Diese Brände machten 2019 im Unterallgäu Schlagzeilen

Themen folgen