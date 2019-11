vor 56 Min.

Feuer in Parkhaus: Autos in Bad Wörishofen ausgebrannt

Mehrere Feuerwehren verhindern im Parkhaus Kurpromenade bei einem Brand in Bad Wörishofen Schlimmeres.

Von Markus Heinrich

Großalarm in den frühen Morgenstunden: In der Tiefgarage des Parkhauses Kurpromenade in Bad Wörishofen standen nach Auskunft der Feuerwehr zwei Autos in Flammen. Das Feuer wurde gegen 6.15 Uhr entdeckt. Die Feuerwehren aus Bad Wörishofen, Dirlewang, Stockheim und Dorschhausen rückten an, um Schlimmeres zu verhindern. Die Feuerwehr Wiedergeltingen schaffte einen Großlüfter herbei. Das Parkhaus ist das größte in der Kneippstadt mit weit über 200 Stellplätzen und liegt inmitten von dichter Bebauung an der Fußgängerzone.

Brand in Bad Wörishofen: Sperrung für zwei Stunden

Mit vereinten Kräften gelang es den Feuerwehren, Schlimmeres zu verhindern. Erst gegen 8.30 Uhr war der Einsatz beendet. Bis dahin war die Bürgermeister-Stöckle-Straße, die unmittelbar an dem Parkhaus vorbeiführt, für den Verkehr gesperrt. Es ist eine der Hauptdurchgangsstraßen für den Verkehr aus Richtung Mindelheim.

Die beiden Autos in der Tiefgarage brannten völlig aus. Sie standen auf benachbarten Parkplätzen, berichtet Bad Wörishofens Feuerwehrkommandant Peter Eichler. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Warum die Fahrzeuge in Brand gerieten, sei derzeit unklar. Das Parkhaus kann derzeit nicht genutzt werden. Wie vor Ort zu erfahren war, soll nun ein Gutachter das weitere Vorgehen klären.

