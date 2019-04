vor 23 Min.

Feuer und Flamme für den Töpfermarkt

Eine buchstäblich „heiße“ Show bietet die Gruppe „Acrobatica Fantastica“ des Turnvereins Türkheim beim Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt am 1. und 3., 4. und 5. Mai. Ihren spektakulären Auftritt haben die Feuerkünstler am Samstag, 4. Mai, um 21.30 Uhr.

Vier Tage lang lockt der Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt wieder tausende Besucher aus der ganzen Region. Die Gruppe „Acrobatica Fantastica“ des TV Türkheim bereitet sich seit Monaten darauf vor

Von Franz Issing

Sie sind Feuer und Flamme füreinander und brennen auf ihren großen Auftritt auf dem 24. Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt vor historischer Kulisse im Schlossgarten. Seit nahezu vier Monaten trainiert die im Turnverein beheimatete Gruppe „Acrobatica Fantastica“ in der Turnhalle der Grundschule für ein zündendes Spektakel, das die Besucher heiß auf Artistik, Tanz und Bewegung machen soll.

Sicherheit hat bei diesem „Spuk der Flammen“ absolute Vorfahrt. „Schließlich ist das Spiel mit dem Feuer nicht ungefährlich“ gibt Trainer Roland Schmidt zu bedenken. „Wer sich darauf einläßt, darf keine Angst vor Feuer haben, muss ihm den nötigen Respekt zollen und immer den richtigen Abstand einhalten“, klärt er auf und winkt ab: Feuerschlucken ist nichts für uns, das ist viel zu gefahrvoll“. Und während die jungen Feuerkünstler mit der „Lizenz zum zündeln“ in ihre schwarzen und nicht leicht brennbaren Baumwollklamotten schlüpfen, ihre Schwingkeulen, Pois, Stäbe, Fächer und Springseile in eine nicht rußende Brennflüssigkeit tauchen und outdoor, quasi als Vorgeschmack ein feuriges Bild in Szene setzen, erläutert der Übungsleiter Choreografie und Abfolge verschiedener Feuereffekte, die für ein spektakuläres und ästhetisches Gesamtbild sorgen. Rhythmisch wirbelnde Flammen, mit Leidenschaft geschwungene Feuerstäbe, brennende Seile und Fächer versprechen ein atemberaubendes Erlebnis mit Gänsehaut-Gefühl. Zudem zieht eine elegante Jonglage die Zuschauer der brandheißen Show in ihren Bann und heizt ihnen gehörig ein.

Vier Tage lang herrscht im idyllisch gelegenen, barocken Schlossgarten wieder der Ausnahmezustand. Mehr als 100 Aussteller zeigen dort ihre ausgefallenen, meist handgefertigten Kreationen aus Metall, Blech, Glas, Keramik, Holz, Stoff und Wolle. Ihr Angebot reicht vom exklusiven Steingutgeschirr über allerlei lustiges Getier für Haus und Garten bis hin zu bizarren Skulpturen, ausgefallenem Schmuck, modischen Accessoires und filigranen Windspielen. Ungelöst ist weiterhin das Parkproblem beim Töpfermarkt. Nach Absprache mit der zuständigen Polizei-Inspektion in Bad Wörishofen befand das Ordnungsamt Türkheim: „Es gibt ausreichend Parkplätze“.

Um die obligatorische Töpferscheibe dreht sich auch ein buntes Rahmenprogramm, das bei Kindern und Eltern keine Wünsche offen lässt. Bungee-Trampolin, „Water Ball“ im Pool, Pony-und Kamelreiten, Reiterspiele für den Nachwuchs, Märchen zum Mitmachen für die ganze Familie sowie Vorführungen einer Rettungshunde-Staffel lassen keine Langeweile aufkommen. Und während zahlreiche Bands und Musikgruppen mit „handgemachten Klängen“ zur Unterhaltung aufspielen, kann man bei einem Quiz auf einem heißen Stuhl mit gutem Allgemeinwissen 500 Euro gewinnen. Niemand muss mit leerem Magen nach Hause gehen. Auf einer „kulinarischen Meile“ werden die Gäste mit deftigen, bayerischen Schmankerln verwöhnt.

Der Töpfer,-und Kunsthandwerkermarkt ist geöffnet, am Mittwoch, 1. Mai, von 11 bis 22 Uhr, am Freitag, 3. Mai, von 16 bis 22 Uhr, am Samstag, 4. Mai, von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 19 Uhr.

Themen Folgen