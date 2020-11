13:00 Uhr

Feuerwehreinsatz wegen illegaller Müllverbrennung bei Apfeltrach

Eine schwarze Rauchsäule zwischen Apfeltrach und Saulengrain löste einen Feuerwehreinsatz aus und bringt einem Landwirt jetzt mächtig Ärger ein.

Zwischen Apfeltrach und Saulengrain stieg am Samstag eine schwarze Rauchsäule in den Himmel und rief Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Vor Ort trafen die Helfer der freiwilligen Feuerwehr Dirlewang und die Polizisten einen Landwirt an, der alte Papiersäcke und Gummimatten verbrennen wollte.

Der Bauer hat das Feuer selbst gelöscht

Er hatte die Feuerwehr offenbar gehört und deshalb das Feuer mit Erde zugeschüttet. Er muss jetzt mit einem Bußgeld wegen illegaler Müllentsorgung rechnen. (mz)





