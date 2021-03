vor 1 Min.

Feuerwehrkatze Gina-Lisa: Die Queen der Mindelheimer Feuerwehr

Plus Wie es kommt, dass die edle Katze "Gina-Lisa of Diamond-Castle" regelmäßig zwischen den Löschfahrzeugen der Mindelheimer Feuerwehr herumtigert.

Von Johann Stoll

Ein kurzer Blick von der Seite, das war’s. Die Dame des Hauses lässt den Besucher deutlich spüren, dass sie wenig Lust auf Small Talk oder näheres Kennenlernen hat. Da könnte ja jeder kommen. „Gina-Lisa of Diamond-Castle“ ist schließlich nicht irgendwer. Sie ist britisches Kurzhaar in Kartäuserblau. Britisches Blaublut, so eine Art Katzen-Queen. Gina-Lisa thront denn auch standesgemäß. Kein Stubentiger in Mindelheim dürfte exklusiver wohnen.

Wer die Feuerwache an der Bad Wörishofer Straße besucht, dem kann es schon mal passieren, dass er eine Katze im Treppenhaus oder in der Maschinenhalle miauen hört. Das kommt nicht allzu oft vor, und man muss auch die Ohren gut spitzen, denn Gina-Lisa gehört eher zu den Stillen im Lande, die sich nur bemerkbar machen, wenn sie auch wirklich etwas zu sagen haben. Ihre blaublütige Zurückhaltung gibt sie nur dann auf, wenn die Futternäpfe für Trocken- und Nassfutter wider Erwarten leer sind oder ihr danach ist, die Wohnung vorübergehend für einen Rundgang verlassen zu wollen.

Seit acht Jahren lebt Gina-Lisa bei der Mindelheimer Feuerwehr

Wie aber kommt die Mindelheimer Feuerwehr zu einer eigenen Katze? Im eigentlichen Sinne ist Gina-Lisa ja eher jemand, der aus Interesse an der Sache zur Feuerwehr gekommen ist. Sie gehört jedenfalls dazu, weil sie schon seit acht Jahren auf dem Areal lebt. Rosi Simmet-Schmid und Werner Schmid haben die edle Katze bei sich aufgenommen. Es war die große Liebe im Internet. Einige Monate hatten die beiden keine Katze mehr, nachdem ihnen ihre zwei Lieblinge verstorben waren. Dann stießen sie auf das Bild von Gina-Lisa, die in Peißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) gelebt hat.

Eine Familie mit Kindern musste die Katze wegen einer Allergie abgeben. Und weil Frau und Herr Schmid in der 100-Quadratmeter-Wohnung im Feuerwehrhaus leben, ist eben auch die Rassekatze Teil der Mindelheimer Feuerwehr geworden wie die große Drehleiter oder die Löschfahrzeuge. Seit 34 Jahren lebt Werner Schmid in der Wohnung. Er war jahrelang hauptamtlicher Gerätewart der Feuerwehr und in dieser Funktion bei der Stadt Mindelheim angestellt.

Er musste deshalb auf dem Gelände der Feuerwehr wohnen. Heute ist das nicht mehr zwingend erforderlich. Voriges Jahr im August hat sich Werner Schmid in den Ruhestand verabschiedet. Bei der Feuerwehr wohnt er mit seiner Frau aber weiter und packt auch noch gelegentlich mit an. Bei ihnen lebt weiter die vornehme Katze.

Wenn Feuerwehrkatze Gina-Lisa rauswill, nimmt sie der Mindelheimer Gerätewart mit

Gina-Lisa ist meist ganz zufrieden mit ihrem Leben in der Wohnung. Aber manchmal will sie eben doch raus an die frische Luft. Werner Schmid nahm sie dann mit auf seinen Rundgang. Als Gerätewart gab es auch immer etwas zu tun. Der Fuhrpark, die Gerätschaften und das Gebäude der Stützpunktfeuerwehr Mindelheim mussten immer in einem Tipptopp-Zustand sein, wie er erzählt. Gina-Lisa fand das offenbar so interessant, dass sie ihn immer wieder mal begleitet hat, selbstverständlich immer mit der gebotenen Zurückhaltung ihres edlen Standes.

Rosi Simmet-Schmid ist die "Dosenöffnerin" für Feuerwehrkatze Gina-Lisa.

Bei den Kameraden hat sich schnell herumgesprochen, wem die hübsche Katze mit ihrem samtweichen Fell gehört. Bei Einsätzen fahren sie dann besonders vorsichtig aus der Hofeinfahrt ein- oder aus, um nur ja nicht das Tier zu gefährden. Alle wissen auch, dass die Katzendame bei Alarm sofort in Panik das Weite sucht.

Rücksicht auf Tiere ist bei der Mindelheimer Feuerwehr ohnehin selbstverständlich. Werner Schmid erinnert sich an eine Storchenrettung, an der er 2019 beteiligt war. Ein Jungstorch hatte sich bei der Silvesterkirche in der Altstadt einen Flügel gebrochen. Die Feuerwehr barg den Vogel und Schmid machte sich mit ihm auf zur Tierklinik nach Babenhausen. Dort wurde der Vogel wieder aufgepäppelt. Nach der Genesung holte er ihn wieder ab und entließ ihn in die Freiheit. Geblieben war nur die Tierarztrechnung. Die hat dann – etwas zähneknirschend – die Stadt Mindelheim übernommen.

