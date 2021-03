10:19 Uhr

Filmhaus Huber in Türkheim wird ab Montag Testzentrum

Das Filmhaus Huber in Türkheim wird ab Montag, 22. März, zum offiziell anerkannten Testzentrum und bietet kostenlose Covid-19-Schnelltests an.

Von Alf Geiger

Kai Erfurt vom Filmhaus war im November vier Wochen lang ehrenamtlich beim Gesundheitsamt in Mindelheim bei der Corona-Kontaktverfolgung tätig und hatte jetzt die Idee, ebenfalls ehrenamtlich, täglich die Möglichkeit zum Testen ohne Termin an.

Alle Personen können sich einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Getestet wird mit dem PoC-Antigentest und nach ca. 15 Minuten wird das Ergebnis bekannt und eine schriftliche Vollzugsmeldung wird ausgehändigt.

Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt. Danach ist ein PCR-Test im Testzentrum oder beim Arzt vorgeschrieben. Nicht getestet werden dürfen Personen´, die bereits relevante Symptome wie Fieber, Atemnot, Halsschmerzen, Geschmack- oder Geruchsstörung oder Gliederschmerzen aufweisen.

Kai Erfurt vom Filmhaus Huber in Türkheim bietet ehrenamtlich die Corona-Schnelltests an

Damit das Filmhaus Huber zum Testzentrum werden konnte, war eine Vorlaufzeit von zwei Wochen mit zahlreichen Anrufen bei unterschiedlichen Dienststellen nötig, so Erfurt: „Da wir im Kino und in der Kultur zurzeit noch keine richtige Öffnungs-Perspektive haben, ist das ein guter Weg in eine Normalität oder einer flächendeckenden Öffnung“, sagt Kai Erfurt. Ihm sei es auch ein besonderes Anliegen, dass ab Montag auch in Türkheim schnell und unkompliziert getestet werden kann.

Die Öffnungszeiten zum Testen sind im Schaukasten des Kinos veröffentlicht oder auf der Homepage des Kinos unter www.filmhaus-huber.de

