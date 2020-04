Finanzplanung mit vielen Corona-Fragezeichen

Plus Rekord-Haushalt mit rund 30 Millionen Euro einstimmig verabschiedet. Noch ist der Markt faktisch schuldenfrei. Das wird sich aber ändern.

Als Kämmerer Claus Dieter Hiemer und sein Kollege Christian Schöffel sich zur Jahreswende an die Vorbereitung des neuen Gemeindehaushaltes für das Jahr 2020 machten, da war die Corona-Krise noch kein allzu großes Thema. Das hat sich inzwischen grundlegend verändert, daher machte Claus Dieter Hiemer den Gemeinderäten auch klar, dass dieser Haushalt wohl noch einige Fragezeichen beinhalte. Im Herbst werde sich dann zeigen, ob – erstmals seit 2008 – ein Nachtragshaushalt erforderlich sein werde.

Mit Blick auf die Corona-Krise erhebliche Unsicherheiten

„Das Haushaltsjahr 2020 wäre gut gewesen, wenn nicht…“, so Hiemer mit Blick auf die aus der Corona-Krise zu erwartenden Veränderungen. „Auf der Einnahmeseite sind jetzt natürlich erhebliche Unsicherheiten im Haushalt enthalten, vor allem in den Bereichen Gewerbesteuer und Einkommensteuer“, so Hiemer. Einem Dreh an der Steuerschraube erteilte er aber eine deutliche Absage. Die Hebesätze für die Steuern bleiben auch in 2020 unverändert. Hiemer: „Auch wenn uns im Zuge von Corona aktuell die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen sollten, ist jetzt sicher nicht der richtige Zeitpunkt, um über höhere Hebesätze zu diskutieren“.

Der Haushalt 2020 habe mit knapp 30 Millionen Euro eine Größenordnung wie noch nie zuvor. Der laufende Etat (Verwaltungshaushalt) schließe demnach mit rund 16,7 Millionen Euro ab. Hiemer: „Die geplante Einnahmensituation vor Corona wäre sehr erfreulich gewesen und hätte planmäßig zu einem Überschuss von rund 1,8 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt geführt“.

Auf der Kostenseite im laufenden Bereich belasten laut Hiemer vor allem die 3,7 Millionen Euro Kreisumlage, als Folge des guten Jahres 2018 rund 500.000 Euro mehr als noch im Vorjahr. Außerdem bestimmen laut Hiemer „weiter steigenden Personalkosten vor allem im Bereich der Kinderbetreuung sowie künftig natürlich auch der Unterhalt von zwei neuen Kinderhäusern das Ergebnis“.

Im Vermögenshaushalt 2020 sind rund 12,5 Millionen Euro für Investitionen enthalten: „Das ist mehr als das dreifache an Investitionen im Vergleich zu einem normalen Jahr“, sagte Hiemer. Hier schlagen vor allem die Neubauten an den Kindergärten St. Josef und St. Elisabeth und die beginnende Erschließung der bereits mehrfach genannten Baugebiete zu Buche, so der Kämmerer: „Trotz dieser Rekordinvestitionen werden wir in 2020 keine neuen Schulden, aber mit rund 1,6 Miillionen Euro einen kräftigen Griff in die Rücklagen machen müssen“, betont Hiemer. Die aktuelle Verschuldung des Marktes Türkheim betrage 338.000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung 46 Euro entspreche. Dies sei „so niedrig wie seit den 1970er-Jahren nicht mehr“.

Dieser Verschuldung stehen Rücklagen von aktuell rund drei Millionen Euro gegenüber, rechnete Hiemer vor. Sein Fazit: „Stand heute ist der Markt Türkheim eigentlich schuldenfrei“.

Für die auslaufende Gemeinderatsperiode zog Hiemer eine positive Bilanz: Der Markt Türkheim habe die guten Zeiten genutzt und seit 2014 über 25 Millionen Euro investiert, gleichzeitig den Schuldenstand um rund 850.000 Euro reduziert und den Rücklagenstand um rund 700.000 Euro auf rund drei Millionen Euro erhöht, rechnete Hiemer vor.

Mit einem soliden finanziellen Fundament durch die Corona-Krise

Auch wenn ein Ausblick auf die nächsten Jahre angesichts der noch nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Krise getrübt werde, wollte der Kämmerer abschließend lieber Zuversicht verbreiten und sagte: „Wir haben ein solides Fundament, keine Altlasten und gehen mit einer guten Liquiditätslage in die Krise“. Daher hoffe er, die Auswirkungen der Corona-Krise einigermaßen abfedern zu können.

Allerdings plane der Markt Türkheim in den Jahren 2021/22 weitere Investitionen für rund 18 Millionen Euro. Dies hätte auch ohne Corona-Auswirkungen „nicht ohne neue Schulden“ geschafft werden können, so Hiemer. Immerhin habe sich der Markt Türkheim für einen Teil der geplanten Kreditaufnahme das derzeit niedrige Zinsniveau gesichert. Nach Beantwortung einiger Fragen wurden der Haushalt 2020 und die Rechnungsprüfungen der Jahre 2013 bis 2018 einstimmig beschlossen.

