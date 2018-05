vor 17 Min.

Finster-schönste Melancholie

Dreiviertelblut vereinen Schwere und Leichtigkeit im Mindelheimer Stadttheater

Wohl nicht alle Besucher im Mindelheimer Stadttheater hätten erwartet, so viel über Biologie und Zebras vor dem Stuttgarter Zoo zu erfahren. Ja, dort gibt es tatsächlich Zebras, in braun und in Hundegröße, die da herumlungern für jene, die lieber im Café neben dem Zoo sitzen und auf die Bandkollegen warten. Gerd Baumann, vielfach ausgezeichneter Komponist und Gitarrist und Sebastian Horn, auch Sänger bei den Bananafishbones, erzählen fantastische Geschichten, wobei das mit der Biologie freilich alles wahr ist.

In einer magischen Welt

Luftig-leichte Anekdoten, eigentlich zur Einleitung neuer Lieder, und beiden hört man so gerne zu, lehnt sich zurück, folgt der tiefen Stimme Horns, die beim Singen noch eine Spur tiefer erklingen wird und Baumanns verspielter Schelmenhaftigkeit. Doch noch während man als Zuhörer über braune Zebras nachdenkt, und wie amüsant wohl ein Kaffee mit diesem Baumann sein müsste, da stimmt die Gruppe Dreiviertelblut eines ihrer Finsterlieder an und man ist sofort in dieser magischen Welt, als wäre der Schalter umgelegt, als gäbe es keine Dämmerung zwischen dem irgendwie nach Erdbeeren und Sommer schmeckenden Café-Gespräch und diesem gefangen nehmenden Sound mit den düster-melancholischen Texten. Leicht und eingängig in bayerisch erklingen diese und packen dadurch noch viel mehr. Direkt am Herz.

Seit 2012 gibt es Dreiviertelblut, musikalisch allerdings sind sie schon länger verbunden, Horn und Baumann. „Finsterlieder“ ist nach „Lieder vom Unterholz“ (2013) die zweite CD der siebenköpfigen Band, deren musikalisch brillantes Spiel der Düsterkeit ein strahlendes Lächeln entgegenhält, als würde man die Angst vor der Endlichkeit im Lustgewinn durch die Hingabe an die Musik ertränken, jedes Solo ein ungeheuer kraftvolles Aufbegehren, ein starkes „Ich“ gegen alle Bitterkeit, die die Zeit so bereithält.

Ein rebellisches „Trotzdem“

„Wer Ludwig Hirsch mag, sollte auch mal bei uns vorbeischauen“, hatte Horn im Vorabinterview gesagt und ja, es ist die zeitweise durchschimmernde Todesnähe in den Texten, die Auseinandersetzung mit trüben Zeiten und gleichzeitig dieses rebellische „Trotzdem“, das an Hirsch denken lässt.

Dazu ein Sound, der es schafft, Cure und Volksmusik irgendwie zu vereinen, changierend zwischen Schwere und Leichtigkeit. Während man sich langsam wiegt zur Melodie von „Himmelblau“ etwa, singt Horn: „Es ist der schenste Sommer, sche fürchterlich, mi zerfrisst der Kummer, es sticht und ich zerbrich.“ Es ist ein Lied von der CD „Lieder vom Unterholz“, mit dem Dreiviertelblut den Abend eröffnete. „Es regnet und es wird kalt, ich spür wie die Welt auseinanderfallt“, heißt es im Lied „Ned nur mia“ und geht weiter in die Zeilen: „Mia san ned nur mia, wir san die Wolken und der Sand und wir san alle miteinand unterwegs …“, dazu reduziert-melancholischer Gitarrensound Baumanns und Luke Cyrus Goetzes, der immer wieder unfassbar zauberte.

Das Publikum war begeistert

Zustimmen will man, unterwegs sein, sofort, fühlt sich mitgerissen, aufgefordert und getragen. „Was willst du machen, wenn das Leben dich verschluckt“, singt Horn wenig später im Lied „Die Wahrheit“. Selten waren Humor und Berührtheit, stürmisches Lachen und Ernsthaftigkeit so nah beieinander: Ein Konzert von Dreiviertelblut ist wie Umarmt-werden, ob man lacht oder Kummer hat – es erdet ungemein. In „Im Mai“ heißt eine Zeile: „Wenn’d mi fragst, könnt alls weitergehen bis auf die Zeit.“ Das haben die gut 150 Gäste im Stadttheater auch gedacht: Stehend feierten sie das Konzert und hätten den Finsterliedern am liebsten noch Stunden zugehört.

