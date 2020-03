vor 18 Min.

Fitness zwischen Bergziege und Drachentöter

Beim Sport in freier Natur hat MZ-Redakteur Ulf Lippmann tierische Begegnungen.

Von Ulf Lippmann

Vielleicht habe ich mich beim letzten Mal ein bisschen verschätzt, als ich sagte, dass der Walking-Hügel mich beim ersten Anblick nicht besonders beeindruckt hat. Denn als es ernst wurde – diesmal bei Tageslicht und strahlendem Sonnenschein – musste ich erleben, dass Jürgen nicht gemeint hatte, dass wir den Hügel gemeinsam hoch- und dann einfach weitergehen. Nein, ich durfte „unseren“ Trainingsbuckel sehr intensiv kennenlernen. Sechs- oder siebenmal hat er mich dort hoch und runterlaufen lassen. Mal schneller, mal langsamer, bis mir der Schweiß ausbrach.

Beinahe hätte ich losgemeckert

Und als Jürgen zur Aufmunterung dann auch noch sagte „Du bist ja eine kleine Bergziege!“ hätte ich wirklich beinahe richtig losgemeckert.

Aber auch der Berg war irgendwann bezwungen und die erste Walkingstunde im Sonnenschein nahm noch ein sehr versöhnliches Ende. Vollgepumpt mit frischer Frühlingsluft konnte ich den Tag danach so richtig genießen. Zum Glück war auch der Muskelkater am Tag darauf nicht so schlimm wie befürchtet.

Muss ich erwähnen, dass auch die Freiluft-Sportstunden nicht ohne Dehnübungen auskommen? Ich glaube langsam, dass Jürgen eigentlich Jørgen heißt und Dehne aus Überzeugung ist. Aber da muss ich durch. Außerdem merke ich, dass meine Muskeln tatsächlich elastischer werden. Es lohnt sich also.

Kleine Bewegungen haben große Auswirkungen

Immer wieder überrascht bin ich davon, was kleinste Bewegungen bei diesen Übungen bewirken können. Ob ich die Füße leicht nach außen stelle oder mit den Fußspitzen nach vorn, macht in der Dehnung der Oberschenkel einen echt großen Unterschied. Wenn eine der Übungen nicht richtig wehtut, liegt das leider meist nicht daran, dass ich sie so gut kann, sondern daran, dass ich eben diese Kleinigkeiten falsch mache. Aber Jürgen sieht alles, korrigiert alles und dann ist auch der Schmerz wieder da.

Ulf Lippmann, Redakteur der Mindelheimer Zeitung, macht sich fit fürs Frühjahr. Ihm hilft dabei Jürgen Reisach. Video: Melanie Lippl

Nostalgie auf dem Trimm-Dich-Pfad

Ein bisschen nostalgisch war dann die nächste Walkingrunde. Jürgen schlug den Wörishofer Trimm-Dich-Pfad als Treffpunkt vor. Allein der Name lässt mich an meine Grundschulzeit mit kurzen Turnhosen und miefigen Sportschuhen denken, die damals noch nicht Sneakers hießen. Aber wenn man dann erst einmal loslegt, wird schnell klar, dass alles da ist, um richtig aus der Puste zu kommen. Ich brauche keine spezielle Ausrüstung und keine Geräte. Einfach loslaufen und trimmen. Das ist auch nach vielen Jahrzehnten noch eine richtig gute Idee. Sollte man für diese Aktivität einen neuen Namen erfinden? Retro-Fitness oder Oldschool-Moving, vielleicht? Ach, was! Das muss gar nicht sein. Sonst wird es nur voll im Wald und man muss seinen Mitsportlern ausweichen anstatt nebenher die schöne Landschaft und die Ruhe im Wald zu genießen. Denn auch, wenn wir durchaus zügig durchs Gehölz walken, bleibt immer noch Zeit, dies und das am Wegesrand zu entdecken. So zum Beispiel ein paar hölzerne Wolpertinger und andere Fantasiewesen aus Baumstämmen. Doch als ich mich zum Drachentöter aufschwingen will, pfeift der Trainer mich zurück. Unkoordinierte Bewegungen im Kampf gegen Fabelwesen sind nichts für Untrainierte, mahnt er. Jørgen genehmigt mir die kleine Pause nur, wenn ich an den Holztieren gleich noch ein paar Dehnübungen mache.

Die bisherigen Artikel aus der Reihe finden Sie hier

Selbstversuch: Training im Schutze der Dämmerung

Fitness-Experiment: Vom Besenstiel zum Gummibaum

Fit in der Fastenzeit: MZ-Redakteur wagt das Experiment

Themen folgen