Flashmob in der Altstadt

Hot Heel Dancer feiern Zehnjähriges

Wer sich am Samstag, 5. Oktober, in die Mindelheimer Innenstadt aufmacht, den erwartet etwas so noch nie Dagewesenes: Die Hot Heel Dancer Mindelheim organisieren aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens einen Flashmob. Das ist eine kurze, überraschende öffentliche Aktion einer größeren Menschenmenge, die sich dazu im Internet verabreden.

Dabei wird an drei Stellen in der Altstadt getanzt. Los geht es um 10.30 Uhr am Forum. Danach geht es weiter zum Marienplatz und dann zu dem neu gestalteten Platz zwischen Jesuitenkirche und Musikschule. Getanzt werden die Tänze Irish Stew, Lonely Drum und Black Coffee. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung am 12. Oktober statt. (mz)

