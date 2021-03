vor 8 Min.

Förderpreis für Seniorenprojekte im Unterallgäu

Initiativen und Privatleute aus dem Unterallgäu können sich jetzt bewerben. Es gelten neue Teilnahmebedingungen.

Im Unterallgäu verbessern viele große und kleine Projekte die Lebensbedingungen älterer Menschen im Ort. Seit 2013 vergibt der Landkreis Unterallgäu im Zwei-Jahres-Rhythmus den Förderpreis für Seniorenprojekte. Nun gibt es die Chance auf die nächsten Preise.

„Ab 1. April können sich in der Seniorenarbeit engagierte Initiativen und Privatpersonen für die Preisverleihung 2021 bewerben“, sagt Hubert Plepla von der Koordinationsstelle Seniorenkonzept am Landratsamt. Der Preis soll gute Beispiele aus dem Landkreis Unterallgäu würdigen.

Wer sich für den Förderpreis im Unterallgäu bewerben kann

Um auch in der Pandemie entstandene Projekte würdigen zu können, wurden die Teilnahme-Bedingungen etwas verändert. „Bewerben, können sich alle, die in der Seniorenarbeit im Landkreis Unterallgäu aktiv sind – Kommunen, Unternehmen, Organisationen, Verbände, Vereine und Privatpersonen. Das Projekt muss mindestens seit einem Jahr in der praktischen Umsetzung sein, außer es steht in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie – dann darf es auch jünger sein“, so Landrat Alex Eder.

Wer ausgezeichnet wird, entscheidet eine unabhängige Jury aus Kreistagsmitgliedern und Fachleuten aus der Seniorenarbeit. Der Preis ist mit insgesamt 6000 Euro dotiert, die für die Weiterentwicklung und Aufrechterhaltung der prämierten Projekte gedacht sind. Der Förderpreis wird im Rahmen des Kreis-Seniorenkonzepts ausgeschrieben. Bewerbungsschluss ist am 31. August. Die Preisverleihung soll im kommenden November stattfinden. (mz)

Mitmachen Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen rund um den Förderpreis finden Sie im Internet unter www.unterallgaeu.de/seniorenkonzept. Telefonisch gibt Hubert Plepla unter der Telefonnummer 08261/995-457 Auskunft.

