Förderverein wünscht sich mehr Einsatz

Ein Jubiläum steht an. Kritik an schleppender Umsetzung von Projekten in der Pfarrer-Kneipp-Schule wie Lichttechnik oder Gartenanlage

Von Helmut Bader

Auf die Unterstützung „ihres“ Fördervereins kann die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule nun schon seit 20 Jahren zählen. Um dieses Jubiläum ging es nun genauso wie um personelle Weichenstellungen. Weiterhin an der Spitze steht dabei Barbara Frieling, die bei der Mitgliederversammlung erneut zur Vorsitzenden gewählt wurde. Auch Monika Tyrychter bleibt dem Verein als Schriftführerin erhalten, ebenso die Beisitzer Ilse Erhart und Johannes Wagner. Neu in der Runde ist Susan Schropp.

In ihrem Tätigkeitsbericht ging Barbara Frieling auf die vom Förderkreis im letzten Jahr unterstützten Aktivitäten ein. Dazu gehörten Zuschüsse an Schülerinnen und Schüler bei diversen Bus- und Bahnfahrten, die Theater-Aufführung von Ritter Rost und eine Sachspende an die Theater-AG.

Eine spezielle Förderung ist die Unterstützung bei der Ausbildung von neuen Lehrkräften, die sich für die Zertifizierung der Pfarrer Kneipp-Schule schulen lassen. Diese soll auch weiterhin fortgeführt werden.

Von Glasbläser-Auftritt bis Helferdienste hat der Förderverein heuer viel vor

Über einen gesunden Kassenstand des Vereines berichtete Schatzmeisterin Franziska Kerscher. Vorgestellt wurden danach die bisher vorgesehenen Maßnahmen des Vereines für dieses Jahr 2020. Hier wird der Besuch eines Glasbläsers unterstützt, so dass die Schüler mit einem niedrigeren Beitrag daran teilnehmen können. Auch an den Geschenken für die Schüler, die auf vielfältige Weise Helferdienste wie Lotsen, Streitschlichter oder Sanitätsdienste verrichten, beteiligt sich der Verein. Auch eine eventuelle Veranstaltung zur Alltagskompetenz würde gefördert werden und auch weitere Bezuschussungen sind bereits in Planung. Kritisiert wurde dabei, dass manche Dinge, die schon von der Schule bei der Stadt mehrmals beantragt wurden, nicht umgesetzt wurden. Dies beträfe auch Projekte, bei denen der Förderverein helfe. Als Beispiele dafür führten die Verantwortlichen die Installation einer zusätzlichen Lichttechnik für die Mittelschul-Aula oder eine Gartenanlage für die Mittagsbetreuung an, die aber nun in Angriff genommen werden sollen.

Gedanken gemacht haben sich die Verantwortlichen bei dieser Versammlung auch darüber, wie das anstehende Jubiläum begangen werden soll. Der Förderverein, dem derzeit 178 Mitglieder angehören, besteht seit dem Jahr 2000, damals zunächst nur für die Hauptschule. Die Grundschule stieß einige Jahre später dazu.

Gedacht ist an einen kleinen Jubiläumsabend mit Einbeziehung von Kindern im Herbst diesen Jahres. Wünschenswert wäre aus Sicht der Verantwortlichen außerdem, dass sich noch mehr Eltern in diesem Gremium, das stets dem Wohle der Schüler dient, einbringen würden. Dies kam in der Diskussion deutlich zum Ausdruck.

