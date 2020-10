vor 48 Min.

Fotoclub Mindelheim: Die Stadt wird zur Galerie

Auch Klaus König von Foto König beteiligt sich an der Aktion des Fotoclubs und zeigt in seinem Geschäft Fotografien der Mitglieder.

Plus Die Jahresausstellung des Fotoclubs Mindelheim geht wegen Corona heuer ganz neue Wege.

Von Sandra Baumberger

Normalerweise ist die Jahresausstellung des Fotoclubs Mindelheim im Forum alle zwei Jahre eine Feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt. Aber was ist in diesem Jahr schon normal? Eine Ausstellung im Forum war aufgrund der Corona-Beschränkungen jedenfalls keine Option. „Wir haben uns deshalb schweren Herzen entschieden, die Mindelheimer Fototage um zwei Jahre zu verschieben“, sagt Robert Seitz, der Vorsitzende des Fotoclubs. „Aber einfach gar nichts machen, wollten wir auch nicht.“

Statt im Forum werden die Fotos in der Innenstadt ausgestellt

Schließlich haben die Mitglieder auch in den vergangenen zwei Jahren mit ihren Kameras wieder jede Menge Motive, Eindrücke, Momente und schöne Stimmungen gesammelt, die nicht zu zeigen einfach zu schade wäre. Und so entstand vor wenigen Wochen die Idee, mit der Ausstellung heuer ganz neue Wege zu gehen und statt des Forums die Mindelheimer Innenstadt in eine große Galerie zu verwandeln: In den Schaufenstern zahlreicher Geschäfte sind ab Sonntag, 1. November, zwei Wochen lang die großformatigen Bilder der passionierten Hobbyfotografen zu sehen.

„Die Resonanz war riesengroß. Fast alle Geschäfte machen mit“, freut sich Robert Seitz. Zum Teil beschränkt sich die Ausstellungsfläche nicht nur aufs Schaufenster, sondern das ganze Geschäft wird zum – häufig auch noch thematisch passenden – Ausstellungsraum: So sind in der Engel-Apotheke beispielsweise Kräuterbilder von Johann Kerler zu sehen und im Blumengeschäft „Die Gärtnerei“ florale Motive von Conny Kleiner. Im Restaurant „Al Dente“ haben die Bilder mit kulinarischen Genüssen oder den Zutaten dafür zu tun und im Weltladen sind Fotos zu sehen, die Michael Mayer in Bangladesch gemacht hat.

Wegen Corona fallen die Workshops und Multimedia-Shows aus

„Es gibt viel zu entdecken und zu bestaunen“, verspricht Robert Seitz, der seine Bilder vom Viehscheid in der Kornstraße zeigt. „Lassen Sie uns in dieser nicht so einfachen Zeit innehalten und schöne Eindrücke und Stimmungen genießen. Kommen Sie nach Mindelheim und erleben sie unsere etwas anderen Fototage“, lädt er alle Freunde der Fotografie ein.

Einziger Wermutstropfen: Die kostenlosen Workshops, die der Fotoclub Mindelheim den Besuchern vor zwei Jahren erstmals angeboten hat, und auch die beliebten Multimedia-Shows wird es in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht geben.

