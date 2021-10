Der spröde Charme der Mindelheimer Gerberstraße

Plus Anders als die Prachtstraßen in erster Reihe gibt es auch Straßen, deren Schönheit sich erst auf den zweiten Blick erschließt. Eine Fotoreportage aus der Mindelheimer Gerberstraße.

Es gibt Prachtstraßen, die immer auf der Sonnenseite stehen, auch wenn die Sonne gar nicht scheint. In Mindelheim ist das die Maximilianstraße, die gute Stube der Altstadt. Aber es gibt auch weniger herausgeputzte Straßen, die ihren Charme eher verbergen als mit ihm protzen. Die Gerberstraße in der Innenstadt zählt zu ihnen, auch wenn sich ihre Schönheit erst auf den zweiten Blick erschließt.