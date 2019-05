Frau mit Hepatitis C beißt Polizisten

Plus Eine Drogenabhängige hat am Mindelheimer Bahnhof zwei Polizisten attackiert. Der eine hatte Nasenbluten, der andere große Angst, sich angesteckt zu haben.

Es muss ein schreckliches halbes Jahr für den Mindelheimer Polizisten gewesen sein. Sechs Monate voller Hoffen und Bangen, nachdem ihn eine alkohol- und drogenabhängige Frau im Dezember 2017 bei einem Einsatz am Mindelheimer Bahnhof in den Oberschenkel und den Finger gebissen hatte. Die 37-Jährige trägt das Hepatitis-C-Virus in sich, das über Blut übertragen wird. Und die Frage war: Hatte sich der Polizist angesteckt?

Nach einem halben Jahr mit regelmäßigen Tests gab es Entwarnung für den jungen Mann. Bei der Verhandlung am Amtsgericht Memmingen sah er die 37-jährige Frau aus dem Landkreis Günzburg wieder, die sich nun für diese und weitere Taten verantworten musste. Sie hatte sich im Vorfeld bereits bei ihm entschuldigt.

Die Richterin ordnete einen Alkoholtest für die Angeklagte an

Eigentlich hätte die Gerichtsverhandlung um 13.30 Uhr beginnen sollen, doch die Angeklagte wirkte so aufgedreht, dass Richterin Brigitte Mock auf Nummer sicher gehen wollte, dass die 37-Jährige auch verhandlungsfähig ist. Ein Alkoholtest der herbeigerufenen Memminger Polizei ergab einen Wert von rund 0,92 Promille. Drogen habe sie heute nicht genommen, erklärte die Angeklagte. Am Vortag habe sie Methadon als Ersatz für Heroin erhalten, vor zwei Tagen habe sie Benzodiazepine – also Beruhigungs- oder Schlafmittel – genommen.

Drogen gehören schon lange zum Alltag der 37-Jährigen. Als ihr Verteidiger Alfred Nübling sie befragen will, wie ihr bisheriges Leben war, antwortet sie mit einem Wort: „Beschissen.“ Mit 13 Jahren habe sie begonnen zu kiffen und dann als Jugendliche LSD, Extasy und andere Partydrogen ausprobiert. In ihrer Ausbildung zur Krankenpflegehelferin habe sie die Drogen zurückgestellt. „Aber Sucht ist Sucht und sie kam halt wieder“, sagte sie vor Gericht. Bereits ihr Vater ist trockener Alkoholiker.

Sie war 26, als ihr Mann ins Gefängnis ging und ihr die beiden Kinder weggenommen wurden – und als sie selbst begann, Heroin zu nehmen. „Umso mehr mein Leben kaputt ging, umso mehr ist mein Konsum hochgegangen.“ Immer wieder habe sie versucht, davon wegzukommen, berichtet sie mit tränenerstickter Stimme. Aber: „Ich schaffe es nur, ein halbes Jahr sauber zu sein.“ Ihre Kinder lebten bei Vater und Oma, „meine ganze Familie leidet unter mir“, so die 37-Jährige, die sich ändern will. Um keine illegalen Drogen mehr nehmen zu müssen, stieg sie vor drei Jahren auf Alkohol und Beruhigungsmittel um – eine schlechte Kombination, wie die Anklagepunkte zeigen, die der Frau nun zur Last gelegt wurden.

Am Mindelheimer Bahnhof beleidigte die Frau die Polizisten, schubste und biss sie

An dem Abend im Dezember 2017 durfte sie wegen ihrer Alkoholisierung am Mindelheimer Bahnhof nicht in den Zug nach Günzburg einsteigen – was ihr sichtlich missfiel. Die beiden hinzugerufenen Polizisten, die ihr erklären wollen, dass sie auf den nächsten Zug warten müsse, schubst sie und beleidigt sie aufs Übelste. Als die beiden Männer die 37-Jährige fixieren, wehrt sie sich und es kommt zu den Bissen. In den Dienstwagen verfrachtet, tritt die Frau nach einem Polizeibeamten, sodass seine Nase blutet. Auch in der Haftzelle schlägt sie um sich, will sich kein Blut abnehmen lassen. „Es brauchte vier Mann, um ihr überhaupt Herr zu werden“, schildert einer der Polizisten vor Gericht den Vorfall mit der zierlichen, rund 1,55 Meter großen Frau.

Zwei Stunden nach dem Vorfall am Bahnhof hatte die 37-Jährige noch immer 2,1 Promille im Blut, dazu Spuren von Cannabis und Beruhigungsmitteln. Rückgerechnet dürfte sie am Mindelheimer Bahnhof bis zu 2,73 Promille gehabt haben – das Gericht ging deshalb von einer verminderten Schuldfähigkeit aus.

In Günzburg hatte die Frau in einem Discounter gestohlen

Weitere Taten standen vor Gericht ebenfalls zur Verhandlung: Eine kurze Autofahrt ohne Führerschein sah Richterin Brigitte Mock ebenso als erwiesen an wie den Diebstahl von Batterien, Tabak und Whisky-Dosen aus einem Discounter in Günzburg im Jahr 2018. Weil die Frau ein Taschenmesser in ihrer Handtasche hatte, handelt es sich dabei um einen schwerwiegenderen „Diebstahl mit Waffen“.

Dass die 37-Jährige wenige Tage darauf mit einem Schraubenzieher die Tür des Discounters beschädigt hatte, konnte man ihr nicht zweifelsfrei nachweisen, auch weil – wie der Verteidiger sagte – dabei „miserabelst ermittelt wurde“. Er selbst kam in der Gerichtsverhandlung mehrfach an seine Grenzen, weil seine Mandanten immer wieder dazwischensprach, bis er laut wurde und ordentlich auf den Tisch haute. „Ich mache den Job seit 25 Jahren“, sagte Alfred Nübling. „Aber die Angeklagte hat es auch in mir geschafft, Emotionen hervorzurufen, wie ich sie selten habe.“ Hier, im Gerichtssaal habe sie 0,9 Promille Alkohol im Blut, sagte er, und er könne sich lebhaft vorstellen, wie die Situation damals am Mindelheimer Bahnhof eskaliert sei, als die Frau fast das Dreifache getrunken hatte.

Die 37-Jährige will eine Therapie machen, um von den Drogen wegzukommen

Seine Mandantin sei „durch das Leben gebeutelt“ und eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sei die einzige Möglichkeit, damit sie ihre Probleme in den Griff bekomme. Eine Bewährungshelferin, die die 37-Jährige seit 2017 begleitet, stimmte ihm zu. „Ich sehe die Angeklagte in ganz großer Not“, sagte sie. Ihr Leben sei geprägt von Gewalt, Drogen und Schicksalsschlägen, die sie immer wieder aus der Bahn würfen. „Die Situation spitzt sich zu, ich mache mir Sorgen“, sagte die Bewährungshelferin und die Angeklagte begann zu weinen.

Richterin Brigitte Mock schloss sich in ihrem Urteil der Forderung von Verteidiger Alfred Nübling von einer Gesamtstrafe von eineinhalb Jahren Haft an, mit der Unterbringung in einer Therapieeinrichtung. „Sie brauchen Hilfe – Sie kriegen Hilfe“, gab sie der 37-Jährigen mit auf den Weg.