12:00 Uhr

Frau mit Kind klaut teure Juwelen

Als „elegante Dame“ wird eine Diebin beschrieben, die in einem Juweliergeschäft teure Ohrstecker im Wert von rund 6800 Euro gestohlen haben soll.

Ein Schmuckhändler in der Kneippstraße hatte am Mittwochabend die Frau als letzte Kundin vor Ladenschluss bedient. Nachdem sich die Unbekannte nach ausgiebiger Anprobe verschiedenster Schmuckgegenstände doch nur für eine „billige“ Kette entschloss und den Laden im Anschluss verließ, fiel dem Händler kurz darauf das Fehlen eines hochwertigen Paar Ohrstecker auf, welches die Frau zuvor noch in Händen hielt. Der Wert des Diebesgutes wird auf 6800 Euro geschätzt.

Die Frau wird vom Juwelier als sportlich elegante Dame beschrieben, etwa Mitte 40 Jahre alt, um die 1,80 Meter groß, schlank mit gebräunter Haut und glatten blonden, schulterlangen Haaren. Sie sprach laut Polizei in dialekt- und akzentfreiem, einwandfreien Deutsch. Bekleidet war sie mit einem hellbraunen Kurzarm-Shirt und weißen Shorts. Die Frau war zudem in Begleitung eines etwa sechs Jahre alten Buben mit kurzen blonden Locken. Er war hellhäutig und trug ein schwarzes T-Shirt. Jetzt hofft die Polizei aufn Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann sich an die Frau und das Kind erinnern bzw. wo sind die beiden in ähnlicher Weise noch aufgetreten?

Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800.

