17:08 Uhr

Frau sperrt Handwerker in Mindelheimer Wohnung ein

Ein Handwerker ist von seiner Auftraggeberin in einer Mindelheimer Wohnung eingesperrt worden. Er rief die Polizei - und sie befreite ihn aus seinem Dilemma.

Diesen Arbeitstag wird er wohl so schnell nicht vergessen: Ein Handwerker wurde von seiner Auftraggeberin eingesperrt. Die Frau hatte den Mann für Nachbesserungen in ihre Wohnung in Mindelheim bestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie verließ aber ihre Wohnung vor ihm und sperrte von außen zu.

Der Mann bemerkte sein Dilemma - erreichte die Auftraggeberin aber nicht mehr. Über die Terrassentür schaffte er es wieder ins Freie. Aus Sorge, dass aber über die offene Tür Fremde in die Wohnung gelangen könnten, rief er die Polizei.

Die zur Hilfe gerufene Streife der Polizei Mindelheim übernahm dann die „Sicherung“ der Wohnung, wie es im Polizeibericht heißt. Schließlich konnte noch der Zweitschlüssel gefunden werden. Damit konnte auch die Streife ihre Objektsicherung beenden, die Terrassentür schließen und durch die Wohnungstür das Gebäude verlassen. (mz)

