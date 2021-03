13:31 Uhr

Frauen beten für eine bessere Welt

Zum Weltgebetstag der Frauen findet in Mindelheim am Freitag eine besondere Andacht statt. Im Mittelpunkt steht der Inselstaat Vanuatu.

Vanuatu – ein Südseeparadies mit 83 Inseln mit Traumstränden, blauem Meer, Palmen, Korallenriffen mit bunten Fischen, üppigem Regenwald, Überfluss an Früchten, reich an Flora und Fauna. Dieses Paradies ist äußerst gefährdet durch seine geografische Lage und den Klimawandel. Die Existenz der Inseln ist durch den Anstieg des Meeresspiegels, das Absterben der Korallenriffe und die Erwärmung der Meere massiv bedroht. Vulkanausbrüche von sieben aktiven Vulkanen und immer häufiger auftretende verheerende Wirbelstürme zerstören die Ernten der Bewohner. „Worauf bauen wir“ unter diesem Leitwort laden Frauen aus Vanuatu zum Weltgebetstag 2021 ein. Der Titel könnte nicht aktueller sein, denn diese Frage stellen sich Menschen angesichts der vielfältigen Krisen rund um den Globus.

Ökumenische Andacht in der Mindelheimer Kirche St. Stephan

Der Weltgebetstag 2021 wird stattfinden – jedoch anders als gewohnt. Das Team des Weltgebetstags in Mindelheim lädt alle am Freitag, 5. März, um 18 Uhr zu einer ökumenischen Andacht in die Pfarrkirche St. Stephan ein. Aufgrund der Pandemie gelten die Corona-Bestimmungen. Auf das gemütliche Beisammensein mit landestypischem Imbiss und Informationen zu Land und Leuten im Anschluss muss verzichtet werden. „Worauf wir nicht verzichten ist die Vision, wenn am weltweit festgelegten Weltgebetstag ein Gebet um den Erdball wandert und Menschen in mehr als 150 Ländern verbindet“, betont Kathrin von Erffa für das Team des Weltgebetstags.

