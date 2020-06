10:59 Uhr

Freibäder: Die Ramminger Badenixen sitzen noch auf dem Trockenen

Plus Während in Türkheim und Bad Wörishofen seit heute wieder geplantscht werden kann, müssen sich die Schwimmer in Rammingen noch gedulden.

Die Schwimmbegeisterten mussten sich heuer dank Corona lange in Geduld üben. Am 15. Juni endlich öffnete das Türkheimer Freibad bei 17 Grad Wassertemperatur und verhangenem Himmel. Natürlich mit allen vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen und veränderten Abläufen. Zumindest im Wasser schien, zum Glück, alles wie immer.

Für Bad-Mitarbeiterin Renate Kodytek an der Kasse bedeuten die Neuerungen, dass alle Besucher ihre vorher bestellten Jahreskarten und Mehrfachkarten ab sofort selber einscannen müssen. Das Programm hierfür wurde von einem versierten Türkheimer Bade-Fan in Rekordzeit entwickelt und hat seine Praxistauglichkeit schon bewiesen. In Rammingen bleiben die Badenixen und Wasserratten auf dem Trockenen sitzen.

Der Schwimmverein hat sich nach eingehender Beratung entschlossen, das Becken in dem ausschließlich Mitgliedern vorbehaltenen Familienbad momentan noch nicht einlaufen zu lassen. Ob sich in den nächsten Wochen bis zu den Sommerferien etwas ändern wird, ist derzeit noch offen und hängt mit den Hygieneschutzbestimmungen in der Corona-Krise zusammen, so Markus Ritter vom Ramminger Schwimmverein. Für den kleinen Verein sei es nicht machbar, alle Vorschriften zu überwachen. Sollte sich aber die Lage ändern, könne der Badebetrieb auch schnell aufgenommen werden, so Ritter.

