Freie Wähler: Landratskandidat Alex Eder gibt sich optimistisch

Beim Dreikönigstreffen der Freien Wähler in Mindelheim erntet der Landratskandidat Vorschusslorbeeren und spricht über seine Visionen.

Von Franz Issing

Für die Freien Wähler im Unterallgäu ist Alex Eder ein „bestens geeigneter Nachfolger“ für Landrat Hans-Joachim Weirather, der im Frühjahr aus dem Amt scheidet. Beim traditionellen Dreikönigstreffen der Gruppierung gab es für den 36-jährigen Baudirektor aus Türkheim von den Rednern schon mal eine ganze Menge Vorschusslorbeeren und von den Mitgliedern viel Beifall. „Alex Eder ist kein Einzelspieler, eher ein Leader, er mag die Menschen und ist gerne unter ihnen“, bescheinigte ihm der Landkreischef. Weirather beschrieb in seiner Grußrede den derzeitigen Zustand des Landkreises und machte keinen Hehl daraus, dass ihm der Abschied nicht leicht fällt. Schließlich so bemerkte er, habe er in den 14 Jahren seiner Amtszeit viele Menschen kennengelernt, „die mich beeindruckt haben und denen ich mich auch freundschaftlich verbunden fühle“.

Er werde sich nicht auf eine einsame Insel zurückziehen, sondern auch weiterhin Kontakte mit Leuten pflegen, die kommunalpolitische Verantwortung tragen, kündigte Weirather an und wies in diesem Zusammenhang auf die gewaltigen Investitionen des Landkreises für die Generalsanierung der Schulen, den Ausbau des Straßennetzes und den öffentlichen Nahverkehr (Flexibus) wie auch die Seniorenarbeit hin. Dass das Unterallgäu in zahlreichen Rankings unter den 400 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland ganz vorne mitspiele, wertete der Landrat als Indiz dafür, „dass wir erfolgreich unterwegs sind“.

Landrat Weirather spricht über den Klinikverbund Allgäu

Nicht ohne Stolz verwies er auf die Gründung eines „schlagkräftigen Klinikverbundes Allgäu“ und monierte nachdrücklich Verstöße gegen das Tierschutzgesetz im Kreis. Hier kritisierte er vor allem die Sprache in den sozialen Medien, die, wie er sagte, alles andere als sozial sei.

Führungskompetenz an der Spitze des Landkreises sah Peter Senner als dringend geboten. Die vielfältigen und verantwortungsvollen Aufgaben eines Landrates können nur von einer Persönlichkeit erfüllt werden, die mit der Digitalisierung aufgewachsen ist und es versteht, die Menschen mit Ideen und Optimismus mitzunehmen“, erklärte er. Ein Parteipolitiker klassischer Prägung an der Landkreisspitze, so Senner, würde aus der Zeit fallen. Ähnlich äußerte sich auch Reinhold Bäßler. Der FW-Fraktionsvorsitzende im Kreistag versicherte, mit Alex Eder werde das von der Bevölkerung geschätzte angenehme Klima in diesem Gremium auch weiterhin gepflegt und ausgebaut. Die enge Verbindung zu den Freien Wählern im Bayerischen Landtag unterstrich schließlich der Abgeordnete Bernhard Pohl.

Alex Eder schwört die Freuen Wähler auf die Kommunalwahlen ein

„Mut zur Zukunft, wir haben allen Grund dazu!“ Mit diesem Slogan schwor Alex Eder die Freien Wähler auf die bevorstehenden Kommunalwahlen ein. Wichtige Ziele seien für ihn die Schuldenfreiheit des Kreises sowie ein vernünftiges Engagement für den Klima- und Umweltschutz. Eder plädierte für eine gezielte Nutzung neuer Technologien und Medien, um Unnötiges abzubauen, Zeit zu sparen und Wichtiges weiter auszubauen. Demokratie funktioniere nur, wenn man die Menschen mitnehme.

Deshalb auch sein eindringlicher Appell: „Heben wir die Demokratie ins digitale Zeitalter, binden wir die Bürger mehr ein und orientieren wir uns bei allem Handeln öfter an demokratischen Stimmungsbildern, das schafft mehr Miteinander und Akzeptanz auch für die Landkreispolitik“. Gleichzeitig sprach sich Eder für eine ausgewogene Balance zwischen Ökonomie und Ökologie aus. Gesunder Menschenverstand und Vernunft sollten das Maß aller Dinge sein, bemerkte er und gab sich dabei recht optimistisch: „Wenn wir uns grundsätzlich so ausrichten und der Landkreis auch im Denken vor Grenzen nicht halt macht, kann in Zukunft kommen was will, dann räumen wir alles ab.“ FW-Kreisvorsitzender Stefan Drexel merkte rückblickend an, das Unterallgäu sei mit Hans-Joachim Weirather als Landrat extrem gut gefahren und Alex Eder sei Garant dafür, den Landkreis in dessen Sinne und mit neuem Elan in die Zukunft zu führen.

Kammlachs Bürgermeister Josef Steidele lädt zu Musik-Festen ein

Zu Wort meldete sich auch Kammlachs Bürgermeister Josef Steidele. Dem scheidenden Rathauschef bleiben noch 114 Tage, um wichtige Projekte in seiner Kommune anzuschieben. So unter anderem die 3,3 Millionen teure Inbetriebnahme der Wasserversorgung in Unterkammlach Ende des Monats, wie auch die Planung und Erschließung des Neubaugebietes „Grüntenstraße-Süd“ mit 42 Bauplätzen.

Als Schirmherr lud Steidele schließlich zum 50. Bezirksmusikfest und zum 150-jährigen Jubiläum des Musikvereins Unterkammlach vom 30. April bis 3. Mai ein. Wie alle Grußredner fand auch Steidele: „Alex Eder ist der richtige Mann an der richtigen Stelle“. Bei der anschließenden Diskussion wurde scherzhaft bemängelt, dass der FW-Landratskandidat in seinem Werbeflyer Frau und zwei Kinder unterschlagen habe. „Keine Sorge, sie werden demnächst noch viel mehr über mich erfahren“, konterte Eder.

