17:00 Uhr

Freinacht: Ja zum Brauchtum, Nein zu Straftaten

Die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai wird traditionell zu allerlei Streichen genutzt. Nicht selten gehen diese aber über das erlaubte Maß hinaus.

Von Sandra Baumberger

Davor warnt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. So hätten die Beamten im vergangenen Jahr eine Vielzahl von Straftaten registriert, darunter vor allem Sachbeschädigungen aber auch Brandstiftungen und Diebstähle. Derartige Verstöße würden auch in diesem Jahr konsequent verfolgt.

„Die Polizei möchte das Brauchtum keinesfalls unterbinden“, betont das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung. Es appelliert jedoch an die Eltern, mit ihren Kindern darüber zu sprechen, dass auf den ersten Blick noch lustige Späße erhebliche zivil- und strafrechtliche Konsequenzen haben können. „Wer Kanaldeckel aushebt oder Seile über die Fahrbahn spannt, scherzt nicht, sondern gefährdet absichtlich und rücksichtslos Gesundheit und Leben von Unbeteiligten“, so das Präsidium. Wer „Maischerze“ beobachtet, die über das erlaubte Maß hinausgehen, soll sich deshalb unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizeiinspektion Mindelheim oder unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei in Bad Wörishofen meldenoder den Notruf 110 wählen.

