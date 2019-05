vor 26 Min.

„Freiwillig ist nicht genug“

Wörishofer fordern ein Gesetz zur Unternehmerverantwortung. Mit einer Aktion will das Weltladen-Team dies am Wochenende untermauern

Wer Menschen als Arbeitskräfte beschäftigt und Produkte herstellt, trägt Verantwortung – freiwillig. Doch „freiwillig ist nicht genug“, findet das Team des Weltladens Bad Wörishofen. Gemeinsam mit anderen Weltläden fordern die Wörishofer deshalb nun ein „verbindliches Gesetz für weitreichende Unternehmensverantwortung“. Deutlich werden soll dies am sogenannten Weltladen-Tag am Samstag, 11. Mai. Man werde mit einer Aktion am Luitpold-Leusser-Platz „nachdrücklich die weltweite Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten fordern“, kündigen die Organisatoren an. Dabei setzt Franz Weikmann vom Weltladen Bad Wörishofen auf verbindliche gesetzliche Regelungen.

„Weltweit werden bei der Herstellung von vielen Alltagsprodukten Menschen- und Arbeitsrechte zum Teil in drastischer Weise verletzt“, kritisieren Weikmann und seine Mitstreiter. „Etwa 1,4 Milliarden Menschen arbeiten gegenwärtig unter menschenunwürdigen Bedingungen, die ihre Gesundheit akut gefährden und die ihnen keine sichere Existenz ermöglichen.“ Nach Angaben des Weltladens leisten noch mindestens 25 Millionen Menschen weltweit Zwangsarbeit. Die Internationale Arbeitsrechtorganisation ILO gehe sogar von noch höheren Zahlen aus, heißt es.

„Nach wie vor weisen die meisten Unternehmen in Deutschland die Verantwortung für entsprechende Missstände bei ihren Lieferanten weit von sich“, kritisieren die Wörishofer. „Profitinteressen zählen mehr als das Wohl der beteiligten Menschen“. Den Verantwortlichen des Weltladens in Bad Wörishofen gefällt es nicht, dass die deutsche Regierung trotzdem in ihrem Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) bisher „allein auf freiwillige Selbstverpflichtungen einer Mehrheit der Unternehmen“ setze, wie es heißt. Da seien andere Länder schon weiter. „So richten sich etwa in Großbritannien der Modern Slavery Act von 2015 und in Frankreich das Loi sur le devoir de vigilance gegen Zwangsarbeit in den Lieferketten und fordern die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards“, berichten Weikmann und seine Mitstreiter. „Heimische Unternehmen werden damit verpflichtet, auf die Einhaltung der Menschen- und Arbeitsrechte entlang ihrer gesamten Lieferkette zu achten und für Verstöße haftbar gemacht.“

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) habe bereits einen Entwurf für die nachhaltige Gestaltung globaler Wertschöpfungsketten „in der Schublade“, berichten die Organisatoren. Müller ging zuletzt gemeinsam mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in die Offensive. Beide werben um Freiwilligkeit, doch Müller machte jüngst auch klar, dass seine Geduld am Ende sei. Im Herbst werde sich entscheiden, ob es ein Gesetz gibt, hieß es zuletzt. Das ist den Vertretern des Fairen Handels und auch vielen Konsumenten nicht genug. „Selbst wenn sich mehr als die Hälfte freiwilligen Verpflichtungen anschließen würden – wovon wir allerdings noch weit entfernt sind – könnten wir uns damit nicht zufriedengeben“, sagt Wolfgang Brückmann, Leiter der Steuerungsgruppe „Fair-Trade-Stadt Bad Wörishofen“. „Arbeits- und Menschenrechte sind keine Frage der Freiwilligkeit. Als grundlegende Rechte müssen sie überall gelten und eingehalten werden. Dafür brauchen wir eindeutige Gesetze. Es müssen gleiche Spielregeln für alle gelten.“

Bei schlechtem Wetter findet die Aktion am Sonntag, 12. Mai, statt oder entfällt, wenn es gar nicht anders geht. (m.he, mz)

Themen Folgen