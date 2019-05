vor 53 Min.

Freude über warmen Geldregen im Mai

Lions Club schüttet 17500 Euro an soziale, karitative und kulturelle Einrichtungen aus

Das war der Stadtkapelle Mindelheim einen Tusch wert: Mit flotter Musik bedankte sich deren Bläsergruppe beim Lions Club Bad Wörishofen-Mindelheim für eine großzügige Spende in Höhe von 5000 Euro. Das Geld investiert die Stadtkapelle in den Neubau ihres Musikerheimes. Noch viel Geld mehr regnete es bei einem Spendenabend im Hotel „Steigenberger Der Sonnenhof“ in Bad Wörishofen auch für zahlreiche andere soziale, caritative und kulturelle Einrichtungen aus Bad Wörishofen und dem Rest des Unterallgäus. Deren Vetreter erläuterten vor Ort ihre Aufgaben, beziehungsweise gemeinnützige Projekte.

Lions legt Wert darauf, lediglich als Treuhänder von Spenden und dem Erlös aus Aktionen zu fungieren und gesammelte Gelder für soziale Zwecke weiterzureichen. So auch den Betrag von 17500 Euro, der im Jahr 2018 aus dem Verkauf von Adventskalendern zusammenkam. Zudem setzt sich der Lions Club für Menschen mit Behinderung ein und richtet sein Augenmerk auch auf die Hospiz- und Palliativarbeit.

So zog der Club in diesem Jahr die Spendierhosen für den Eislaufverein Bad Wörishofen an und überwies ihm 1000 Euro. Die Tafel in Mindelheim wurde ebenfalls mit 1000 Euro bedacht und kann sich dafür neue Kühlschränke anschaffen. Für die Aktion der Kreisklinik Mindelheim „Schüler retten Leben“ machte Lions 1500 Euro locker und griff auch dem „Freundeskreis Kichenmusik“ der Mindelheimer Pfarrei St. Stephan mit 1000 Euro finanziell unter die Arme.

1000 Euro fließen auch an das Dominikus Ringeisen-Werk nach Pfaffenhausen, während in das von Distrikt-Governor Hans Rau angeschobene internationale Hilfsprojekt „Menschenrecht für Wasser in afrikanischen Ländern“ gar 5000 Euro fließen. Die Aktion „Erlebte integrative Sportschule unterstützt der Club die Behinderten,-und Versehrtensportgruppe des TSV Mindelheim mit 1500 Euro.

Mit 1320 Euro bezuschusst Lions zudem ein von ihm originär initiiertes Suchtpräventionsprojekt für alle Klassen der Grundschule in Türkheim. Mit jeweils 500 Euro bezuschusst wird auch das Allgäuer Literaturfestival sowie der Dichter-Wettbewerb „Poetry Slum“ der Stadt Mindelheim.

Über eine 1000-Euro Spenden kann sich schließlich auch die „Ronald McDonald Kinderhilfe“ am Klinikum Großhadern freuen.

Alle Beschenkten bedankten sich mit herzlich Worten beim Lions-Präsidenten Dr. Manfred Nuscheler für die großzügige Hilfe. Der ärztliche Direktor der Kreisklink Mindelheim gab das Kompliment zurück und unterstrich dabei, Lions Bad Wörishofen-Mindelheim engagiere sich, wie schon bei der Gründung vor 120 Jahren für in Not geratene Menschen und fördere auch die kulturelle und soziale Entwicklung in der Gesellschaft. (iss)

