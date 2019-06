Fridays for Future in Mindelheim: Hut ab, liebe Schülerinnen

Am Freitag fand die erste Fridays-for-Future-Demonstration in Mindelheim statt. Es ist ein Zeichen, das Mut macht, findet unsere Autorin.

Wie oft haben sich die Teilnehmer der Fridays-for-Future-Demonstrationen in den vergangenen Monaten anhören müssen, sie gingen nur auf die Straße, weil sie sich vor dem Unterricht drücken wollten. Mit ihrer Aktion am Freitag in Mindelheim haben die Maria-Ward-Schülerinnen bewiesen, dass das ein Vorurteil ist. Denn sicher wäre das Freibad an diesem heißen Nachmittag für viele reizvoller gewesen als der heiße Marienplatz.

Doch sie sind gekommen, weil ihnen der Klimaschutz wirklich am Herzen liegt. Klar hätten noch mehr Schüler mitmachen können – immerhin hatten die Jugendlichen auch die übrigen Schulen informiert, und ja, es wäre schön gewesen, wenn sich auch ein paar Eltern dem Zug angeschlossen hätten, um ihren Kindern und ihrem Anliegen noch mehr Gehör zu verschaffen. Aber die, die mitgelaufen sind, haben ein Zeichen gesetzt. Eines, das Mut macht, dass die oft gescholtene Jugend doch besser ist als ihr Ruf und alles andere als unpolitisch.

Vielleicht dürfen die Schüler – sollten sie die Aktion wiederholen – dann sogar auch ein bisschen Zeit vom Unterricht abknapsen. Nicht, um zu schwänzen, sondern um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn freitags nach 13 Uhr waren sowohl das Rathaus als auch das Landratsamt naturgemäß bereits verwaist, sodass der Protest dort nahezu ungehört verhallte.

